Michael Mosiman (GASGAS) holt seinen ersten Sieg

Das Chaos in der ersten Runde, Christian Craig am Boden

Michael Mosiman holte seinen ersten Sieg in San Diego

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann GASGAS-Werksfahrer Michael Mosiman den 3. Lauf der US Westküstenmeisterschaft im Supercross. Tabellenführer Christian Craig (Yamaha) stürzte am Start und fuhr danach auf P3 nach vorne.

3. Lauf der US Lites Westküstenmeisterschaft im Petco Park von San Diego (Kalifornien): Tabellenführer Christian Craig war im Finale in eine heftige Startkollision verwickelt. Der Yamaha-Werksfahrer musste das Rennen mit abgerissenem Helmschild von der letzten Position aus aufnehmen und eine Aufholjagd durch das Feld starten. In die Startkollision war unter anderem auch Jo Shimoda verwickelt.

GASGAS Werksfahrer Michael Mosiman übernahm die frühe Führung vor Hunter Lawrence (Honda) und Nate Trasher (Yamaha). Eine Minute vor Rennende befand sich Lawrence am Hinterrad von Mosiman, doch er stürzte bei seinem Überholversuch und fiel auf P2 zurück. Craig pflügte mit einer fulminanten Fahrt durch das gesamte Feld und wurde am Ende nur durch Vincent Friese (Honda) aufgehalten. Am Ende schaffte es der Tabellenführer tatsächlich noch aufs Podium und rettete damit die Tabellenführung. Craig führt nach 3 Läufen mit 6 Punkten Vorsprung vor Hunter Lawrence.

Michael Mosiman (GASGAS) musste sich am Ende nochmals gegen die Angriffe von Hunter Lawrence wehren, doch er holte seinen ersten Supercross-Sieg in seiner Karriere. Er verbesserte sich in der Tabelle von P4 auf P3.

Der japanische Kawasaki-Werksfahrer Jo Shimoda musste wie Craig nach dem Chaos am Start ebenfalls eine Aufholjagd starten und schaffte es am Ende noch bis auf Rang 5.

Der deutsche Club MX Yamaha Pilot Dominique Thury konnte sich diesmal nicht für das Finale qualifizieren. Nach P11 im Vorlauf musste er in den Hoffnungslauf, wo er auf P5 den Einzug der Top-4 ins Finale knapp verpasste. Thury fiel in der Tabelle von P14 auf P17 zurück.

Ergebnis San Diego, 250West:



1. Michael Mosiman (USA), GASGAS

2. Hunter Lawrence (USA), Honda

3. Christian Craig (USA), Yamaha

4. Vince Friese (USA), Honda)

5. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki

6. Carson Mumford (USA), Suzuki

7. Jalek Swoll (USA), Husqvarna

8. Nate Trasher (USA), Yamaha

...

22. (DNF) Garret Marchbanks (USA), Yamaha)

...

DNS Dominique Thury (GER), Yamaha

Meisterschaftsstand 250 West nach Lauf 2:

1. Christian Craig (USA), Yamaha, 73

2. Hunter Lawrence (USA), Honda, 67, (-6)

3. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 62, (-11)

4. Vince Friese (USA), Honda), 54, (-19)

5. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 50, (-23)

6. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 44, (-29)

...

17. Dominique Thury (GER), Yamaha, 17, (-56)