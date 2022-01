Mitfavorit Seth Hammaker (Kawa) nach Crash verletzt

Seth Hammaker, der bei beiden Rennen des Jahres auf dem Podium stand, erlitt in dieser Woche einen schweren Trainingssturz und brach sich dabei zwei Wirbel. Außerdem erlitt er einen Milzriss. Hammaker fällt vorerst aus.

Der Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer wurde letztes Jahr mit Gesamtrang 4 der US Lites Westküstenmeisterschaften 'Rookie OF The Year'. In dieser Saison stand er bei jedem Rennen auf dem Podium und liegt mit 8 Punkten Rückstand hinter Leader Christian Craig auf Tabellenrang 3.

In Vorbereitung auf den heute stattfindenden 3.Meisterschaftslauf verletzte sich der 21-Jährige schwer u und fällt für unbestimmte Zeit aus. Bei seinem Crash erlitt er Kompressionsfrakturen der Brustwirbel T7 und T8 und einen Milzriss 3. Grades.

«Ich bin - gelinde gesagt - enttäuscht», erklärte Hammaker. «Wir haben so hart daran gearbeitet, jedes Wochenende gute Leistungen abzuliefern. Das Wichtigste ist jetzt, wieder richtig und vollständig zu genesen, bevor wir wieder Rennen fahren.»

Meisterschaftsstand 250 West nach Lauf 2:



1. Christian Craig (USA), Yamaha, 52

2. Hunter Lawrence (USA), Honda, 44, (-8)

3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 44, (-8)

4. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 36, (-16)

5. Vince Friese (USA), Honda), 35, (-17)

6. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha), 34, (-18)

7. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 32, (-20)

...

14. Dominique Thury (GER), Yamaha, 17, (-35)