Hunter Lawrence siegt, Titelentscheidung vertagt

Nach einem Sturz von Tabellenführer Christian Craig (Yamaha) war für Hunter Lawrence (Honda) der Weg zu seinem vierten Saisonsieg frei. Nique Thury (Yamaha) erreichte Rang 4 im Vorlauf und beendete das Finale auf P12.

9. und vorletzter Lauf der Supercross-Westküstenmeisterschaft im 'Empower Field at Mile High' von Denver (Colorado): Die beiden Titelanwärter Christian Craig (Yamaha) und Hunter Lawrence (Honda) gewannen ihre Vorläufe und nach dem Start zum Finale gingen die beiden Kampfhähne Rad an Rad in die erste Runde. Lawrence übernahm die Führung und wehrte bereits die ersten Angriffe Craigs ab.

Immer wieder setzte Craig zum Führungswechsel an, doch Lawrence schlug dem Yamaha-Werksfahrer immer wieder die Tür zu. In Runde 6 attackierte Craig erneut und verlor eingangs der Sandpassage komplett die Kontrolle über sein Bike und ging zu Boden. Noch bevor der Tabellenführer sein Motorrad aufheben und das Rennen fortsetzen konnte, war er auf Rang 6 zurückgefallen.

Nach Denver brachte Craig einen Vorsprung von 23 Punkten mit. 3 Punkte hätte er gegenüber Lawrence gutmachen müssen, um den Titel in Denver vorzeitig zu gewinnen, das heißt er hätte Lawrence in der aktuellen Situation des Rennens von P1 verdrängen müssen. Der Australier blieb an der Spitze cool und zog einsam seine Runden, während Craig Position um Position gutmachte. Am Ende erreichte Craig das Podium auf Rang 3. Damit war die vorzeitige Titelentscheidung auf Lake City vertagt.

In der Meisterschaft verkürzte Lawrence in Denver seinen Rückstand auf Craig von 23 auf 18 Punkte. Craig braucht nun im Finale noch 8 Punkte (falls Lawrence gewinnt), um Westküsten-Champion zu werden.

Dominique Thury (Yamaha) qualifizierte sich auf P12 für das Abendprogramm. Der Schneeberger qualifizierte sich mit einem hervorragenden 4. Platz im Vorlauf für das Finale, wobei er mehr als 2 Runden lang auf P2 hinter Craig rangierte. Im Finale startete er nicht gut und musste sich von Rang 15 aus nach vorne arbeiten. Er beendete das Finale schließlich auf dem 12. Platz. Auch wenn das Ergebnis nach dem Vorlauf sicher besser ausfallen könnte: Thury verbesserte sich in der Tabelle von P15 auf P14.

Am kommenden Wochenende findet in Salt Lake City das ultimative Finale mit dem East/West-Showdown statt, d.h. es werden dort noch einmal die Fahrer der Westküste gegen die Piloten der Ostküste antreten.

Ergebnis Denver 250 West Denver:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda

2. Michael Mosiman (USA), GASGAS

3. Christian Craig (USA), Yamaha

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki

5. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

6. Vince Friese (USA), Honda

7. Chris Blose (USA), GASGAS

8. Robbie Wageman (USA), Yamaha

9. Nate Trasher (USA), Yamaha

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna

11. Derek Kelly (USA), KTM

12. Dominique Thury (D), Yamaha

Meisterschaftsstand 250 West nach Lauf 9 von 10:

1. Christian Craig (USA), Yamaha, 215

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 197, (-18)

3. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 181, (-34)

4. Vince Friese (USA), Honda), 144, (-71)

5. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 144, (-71)

6. Nate Trasher (USA), Yamaha, 126, (-89)

...

14. Dominique Thury (GER), Yamaha, 60, (-155)