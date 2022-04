Sensation! Ryan Dungey startet bei den US Nationals

Nach der Ankündigung von Antonio Cairoli zur Teilnahme an den US Nationals folgt eine weitere Sensation: Der 2017 zurückgetretene Ryan Dungey wird ebenfalls für das KTM-Werksteam starten.

Die US Nationals beginnen am 28. Mai im kalifornischen Pala. Neben Titelverteidiger Dylan Ferrandis (Yamaha), HRC-Werksfahrer Ken Roczen und dem neunfachen Weltmeister Antonio Cairoli (KTM) wird nun eine weitere Motocross-Ikone an den Start gehen: Ryan Dungey!

Dungey, der nach seinem Rücktritt 2017 Teilhaber des inzwischen geschlossenen GEICO-Honda-Teams wurde, setzte sein Trainingsprogramm in den letzten Jahren auf kleiner Flamme fort. Nun kehrt er ins Red Bull KTM Werksteam zurück, wo er unter Anleitung seines Masterminds Roger de Coster so erfolgreich war!

Der neunmalige AMA Supercross- und Motocross-Champion plant wie der neunmalige Weltmeister Antonio Cairoli zunächst für die ersten beiden Läufe in Pala (28. Mai) und Hangtown (4. Juni). Dungey wird mit seiner Karrierenummer 5 an den Start gehen. Er ist inzwischen 32 Jahre alt. Zum Vergleich: Antonio Cairoli ist bereits 36.

«Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, die ersten Runden für das Red Bull KTM Werksteam zu fahren. Ich hatte in meinen letzten Jahren im Rennsport viel Erfolg mit KTM und es ist toll, mit diesem Team weiterzumachen. Es ist lange her, dass ich in der 450er Klasse gestartet bin, aber ich freue mich darauf. Ich habe großen Respekt vor dem Sport und den Fahrern, also unterschätze ich keinen Fahrer.»

Red Bull KTM Team Manager Ian Harrison ergänzt: «Wir freuen uns darauf, Ryan bei den ersten beiden Runden der AMA Pro Motocross Championships dabei zu haben. Er ist ein Weltklassefahrer, der im Laufe seiner Karriere viele großartige Erfolge erzielt hat. Es ist faszinierend zu sehen, dass er immer noch so viel Spaß am Motorradfahren hat.»

In der Szene wurde auch immer wieder darüber spekuliert, ob der amtierende Weltmeister Jeffrey Herlings aus der WM in die USA wechselt. Ein offizielles Statement gibt es derzeit noch nicht. Ob KTM-Werksfahrer Aaron Plessinger bis zum Start der Outdoors wieder zu 100% fit ist, ist ebenfalls noch unklar. In der WM haben die Mattighofener nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Herlings derzeit keinen Fahrer am Start. Es bleibt spannend, wie sich Herlings entscheidet.