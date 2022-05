Dominique Thury: Sein Fazit nach 2 Jahren USA

Mit P14 der Supercross-Westküstenmeisterschaft hat Dominique Thury (Yamaha) als Privatfahrer ein solides Ergebnis abgeliefert. Sein Vertrag bei Club MX Yamaha ist beendet. In seinem neuen Vlog spricht er über die Zukunft

Beim letzten Rennen der Saison in Salt Lake City gelang dem deutschen Glücksritter aus Schneeberg erstmals der Einzug ins Finale eines East/West-Showdowns. Er qualifizierte sich mit P10 für das Abendprogramm. Der Vorlauf eines East/West-Showdowns entspricht sportlich einem Westküstenfinale. Thury startete gut und hielt sich rundenlang auf P4 hinter dem späteren Champion Christian Craig (Yamaha), dem späteren Tagessieger Nate Trasher (Yamaha), und Chris Blose (GASGAS). Dann kam noch Pro Circuit Kawasaki-Pilot Jo Shimoda von hinten an den Deutschen heran und überholte ihn, aber mit Rang 5 war Thury am Ende happy.

Selten hat man Thury in den USA so ausgelassen gesehen wie nach diesem Rennen. In seinem aktuellen Vlog strahlt er über das ganze Gesicht. Das eigentliche Finale war nach diesem Ergebnis eigentlich nur noch Kür. Thury kam diesmal schlecht aus dem Gatter und fand seinen Rhythmus erst gegen Ende des Rennens. Mit P18 war er dann auch eher enttäuscht. Es ist aber zu bedenken, dass er es in diesem Rennen mit ganz anderen Gegnern als sonst zu tun hatte. Rechnet man die teilnehmenden Ostküstenfinalisten heraus, so war Thurys Resultat trotzdem ein Top-10 Ergebnis an der Westküste.

Ob nun P10 oder P18, für das Meisterschaftsergebnis hatte das keinerlei Einfluss mehr. Thury beendet die Saison auf Gesamtrang 14. «Abgesehen von den Problemen zu Saisonbeginn bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Ich bin Vierzehnter in der Meisterschaft geworden und habe 43 Punkte mehr geholt als im letzten Jahr. Besonders in den letzten Rennen habe ich einen großen Schritt nach vorne gemacht, was mich definitiv auch für nächstes Jahr besser dastehen lässt.»

In seinem Vlog äußerte sich Thury auch über seine Zukunft. Mit dem Team Club MX wird er definitiv nicht weitermachen. «Es besteht beiderseitig kein Interesse, für nächstes Jahr etwas auszuarbeiten», erklärte er. «Es geht aber trotzdem weiter in Amerika. Wie und was, das weiß ich selber noch nicht. Aber es geht auf jeden Fall weiter», ist Thury optimistisch.

Im Juni reist Thury übrigens aus den USA nach Europa. Am 25. Juni findet im hessischen Meckbach der 'Riders Day' statt. Neben Thury werden auch Tom und Tim Koch anwesend sein. Zu dem Training sind Motocrosser aus allen Bereichen, vom Junior über Hobbyfahrer bis zum Experten eingeladen.

Ergebnis Salt Lake City 250, Wertung West:

1. Nate Trasher (USA), Yamaha (West)

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda (West)

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki (West)

4. Michael Mosiman (USA), GASGAS (West)

5. Christian Craig (USA), Yamaha (West)

6. Chris Blose (USA), GASGAS (West)

7. Jalek Swoll (USA), Husqvarna (West)

8. Carson Brown (USA), KTM

9.Vince Friese (USA), Honda

10. Dominique Thury (D), Yamaha

Meisterschaftsendstand 250 West nach 10 Läufen:

1. Christian Craig (USA), Yamaha, 230

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 220, (-10)

3. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 197, (-32)

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 162, (-68)

5. Nate Trasher (USA), Yamaha, 126, (-104)

6. Vince Friese (USA), Honda), 152, (-78)

7. Chris Blose (USA), GASGAS, 120, (-110)

8. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha), 117 (-113)

...

14. Dominique Thury (GER), Yamaha, 65, (-165)