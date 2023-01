Levi Kitchen (Yamaha) gewinnt Anaheim 2

Mit einem 4-2-2-Ergebnis war Levi Kitchen (Yamaha) beim Triple Crown Event von Anaheim der konstanteste Fahrer. Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) stürzte in zwei Rennen und musste Schadensbegrenzung betreiben.

3. Lauf der US-Lites-Westküsten-Meisterschaften im Angel Stadium von Anaheim: Mit einem 4-2-2-Ergebnis gewann Yamaha-Nachwuchspilot Levi Kitchen das Triple Crown Event von Anaheim. Kitchen, der letzte Woche in San Diego am Ende er Startgeraden heftig abflog, war in Anaheim der konstanteste Fahrer und konnte bei seinem 5. Supercross-Einsatz seinen ersten Sieg verbuchen.

Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) startete hinter RJ Hampshire und Levi Kitchen in das erste Finale des Abends. Nachdem der Australier Kitchen passiert hatte, rutschte er nach dem Zielsprung über das Vorderrad aus und flog per Highsider ab. Jett konnte das Rennen fortsetzen, fiel auf P8 zurück und kämpfte sich noch bis auf Rang 3 nach vorne.

Nach dem Start zum zweiten Finale befand sich Lawrence im Bereich der Top-8, während Phil Nicoletti (Yamaha) den Holeshot zog. Lawrence kollidierte in der ersten Runde am Ausgang einer Rechtskehre mit RJ Hampshire und ging erneut zu Boden. Von der letzten Position aus und mit einer halben Runde Rückstand nahm Lawrence das Rennen wieder auf und fuhr noch bis auf P6 nach vorne. In diesem Rennen stürzten auch Cameron Mcadoo, der schon im Zeittraining heftig abgeflogen war, und Pierce Brown (GASGAS). In diesem Rennen kollidierte RJ Hampshire mit Joshua Varize in der Sandsektion und Hampshire musste das Rennen aufgeben. Stilez Robertson ging in Runde 9 an Nicoletti vorbei in Führung und gewann das 2. Main Event vor Kitchen und Nicoletti.

Das 3. Rennen wurde eine klare Angelegenheit von Jett Lawrence. Kitchen befand sich von Anfang an in seinem Schlepptau. Der Youngster blieb cool, behauptete Rang 2 bis ins Ziel und wurde damit Gesamtsieger von Anaheim 2.

Jett Lawrence wurde Zweiter der Gesamtwertung und konnte damit seine Tabellenführung sogar deutlich ausbauen, da RJ Hampshire mit P11 der Gesamtwertung auf Tabellenrang 3 zurückfiel. Neuer Zweiter ist Cameron Mcadoo.

Dominique Thury (Yamaha) musste nach P28 im Zeittraining ins Last Chance Qualifying, in dem er mit P13 den Finaleinzug verpasste.

Ergebnis Anaheim 2 250 West:

1. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 4-2-2

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 3-6-1

3. Stilez Robertson (USA), Yamaha, 6-1-3

4. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 5-4-6

5. Max Vohland (USA), KTM, 7-8-4

6. Cameron Mcadoo (USA), Kawasaki, 8-7-5

7. Derek Kelly (USA), KTM, 10-5-7

8. Pierce Brown (USA), GASGAS, 2-13-8

9. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 12-3-19

10. Dylan Walsh (CAN), Kawasaki, 14-11-10

11. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 1-22-13

...

DNQ: Dominique Thury (GER), Yamaha

250 West Meisterschaftsstand nach Lauf 3 von 9:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 75

2. Cameron Mcadoo (USA), Kawasaki, 59, (-16)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 58, (-17)

4. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 54, (-21)

5. Stilez Robertson (USA), Yamaha), 52, (-23)

6. Enzo Lopez (USA), Yamaha), 46, (-29)



...

22. Dominique Thury (GER), Yamaha, 7 (-68)