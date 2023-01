Marvin Musquin (KTM) fällt weiterhin verletzt aus

Red Bull KTM Werksfahrer Marvin Musquin wird auch am kommenden Wochenende nicht am Start zum 3. Lauf der US Supercross-Meisterschaften stehen. Wie lange der Franzose ausfallen wird, ist noch unklar.

Nachdem der französische Red Bull KTM Werksfahrer Marvin Musquin schon den zweiten Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in San Diego aussitzen musste, wird er auch am kommenden Wochenende in Anaheim (Anaheim 2) nicht am Start stehen können. Der 33-Jährige zog sich bereits letzte Woche im Training eine Verletzung des linken Handgelenks zu und wird voraussichtlich noch weitere Rennen aussitzen müssen.

«Eine Verletzung so früh in der Saison zu haben, ist besonders bitter», erklärte Musquin. «Du bereitest dich drei Monate lang auf die Rennen vor. Dann nach nur einem Rennen so früh in der Saison pausieren zu müssen, ist natürlich enttäuschend. Im Moment kann ich nur abwarten und alles tun, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Ich habe Knochenprellungen und eine schlimme Verstauchung. Wie lange ich ausfallen werde, ist derzeit noch unklar. Ich die Situation Tag für Tag und Woche für Woche bewerten.»