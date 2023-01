Justin Barcia (GASGAS): «Piste ging komplett kaputt»

Red Bull GASGAS-Fahrer Justin Barcia schaffte es bei der zweiten Station der US-Supercross-Serie in San Diego aufs Podium und sorgte damit für einen Jubeltag bei der Pierer Group.

Mit Justin Barcia (Red Bull GASGAS) und Cooper Webb (Red Bull KTM) standen beim Supercross-Event in San Diego Samstagnacht gleich zwei Fahrer mit Werks-Motorrädern aus der Pierer-Gruppe auf dem Podium neben Sieger und Titelverteidiger Eli Tomac (Yamaha).

Barcia fuhr zunächst im Finale auf Platz 6, setzte sich am Ende aber in einem erbitterten Kampf gegen Ken Roczen (Suzuki) durch. Zwar musste er Roczen zunächst passieren lassen, holte sich später im Wirrwarr der Überrundungen Position 3 jedoch wieder.

Routinier Barcia hatte bereits im Heat-Race die Ziellinie auf Platz 3 gekreuzt. «Im Vorlauf sind mir die Whoops sehr gut gelungen», bemerkte der 30-Jährige. «Ich konnte während des gesamten Rennens an Eli Tomac dranbleiben, was verrückt war. Am Ende sind mir ein paar Fehler unterlaufen und somit hat mich Jason Anderson geschnappt. Im Finale bin ich am Start ganz gut weggekommen. Es ging sehr eng zu und es gab einige fabelhafte Kämpfe. Es war dann aber extrem rutschig und die Piste ist mit Fortdauer des Finales komplett kaputt gegangen. Aber ich bin am Ende als Dritter angekommen.»

Zehn Sekunden fehlten Barcia im Ziel auf Tomac. «Ich hatte viel Spaß und bin froh, dass ich wieder vorne dabei bin, bevor es jetzt nach Anaheim 2 geht.» Barcia belegt mit 33 Punkten aus den ersten beiden Veranstaltungen in der Tabelle Rang 6.

Ergebnis San Diego, 450 ccm:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Ken Roczen (D), Suzuki

5. Chase Sexton (USA), Honda

6. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

9. Aaron Plessinger (USA), KTM

10. Joey Savatgy (USA), Kawasaki

11. Christian Craig (USA), Husqvarna

12. Colt Nichols (USA), Honda

13. Justin Hill (USA), KTM

14. Dean Wilson (GB), Honda

15. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

...

DNS: Marvin Musquin (F), KTM

Meisterschaftsstand nach Lauf 2 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 52

2. Cooper Webb (USA), KTM, 46, (-6)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 39, (-13)

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 37, (-15)

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 36, (-16)

6. Justin Barcia (USA), GASGAS, 33, (-19)

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32, (-20)

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 29, (-23)

9. Aaron Plessinger (USA), KTM, 29, (-23)

10. Colt Nichols (USA), Honda, 28, (-24)