Chase Sexton (HRC/P6): Nach Crash lief Benzin aus

HRC-Werksfahrer Chase Sexton musste den Vorlauf nach einem heftigen Crash beenden, weil Treibstoff aus dem Tank auslief. Im Finale wurde er von Justin Barcia (GASGAS) abgeräumt und kam auf Rang 6 ins Ziel.

HRC-Speerspitze Chase Sexton konnte in San Diego nach mehreren Zwischenfällen nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Im Vorlauf flog er am Ende der Whoops heftig ab und musste das Rennen aufgeben: «Ich bin quer in eine Spurrinne gekommen und konnte das Motorrad nicht mehr halten», erklärte er nach dem Rennen. «Hinter mir ist dann Plessinger in mich hineingekracht. Als ich das Motorrad aufhob, lief schon der Kraftstoff aus dem Tank heraus. An eine Fortsetzung des Rennens war unter diesen Umständen nicht zu denken.

Plessinger konnte nach dem Zwischenfall immerhin noch bis auf Rang 6 nach vorne fahren und sich damit für das Finale qualifizieren. Sexton musste in das LCQ, was er gewinnen konnte. Damit stand er im Finale, doch er hatte mit dieser Ausgangsposition nur noch die schlechtesten Startplätze zur Wahl.

Trotzdem kam er gut aus dem Startgatter heraus und rangierte zu Rennbeginn auf P5 vor Justin Barcia (GASGAS). In Runde 2 räumte Barcia den Honda-Star in jener Linkskehre ab, in der Barcia selbst im Vorlauf von Jason Anderson abgeräumt wurde. Danach war für Sexton nur noch Schadensbegrenzung angesagt. Er fiel durch den Sturz auf P9 zurück und kämpfte sich bis auf Rang 6 nach vorne. Nachdem Jason Anderson (Kawasaki) ebenfalls zu Boden ging, befand sich Sexton hinter seinem früheren HRC-Teamkollegen Ken Roczen auf Rang 5. In San Diego kam er an Roczen nicht heran.

«Angesichts der Umstände ist es ja heute nicht einmal so schlecht gelaufen», erklärte der Honda-Werksfahrer nach dem Rennen. Aber von Barcias Aktion war er aus nachvollziehbaren Gründen wenig begeistert: «Er tut es einfach immer wieder», erklärte er.

In der Tabelle rangiert Chase Sexton weiterhin auf P3 hinter Eli Tomac (Yamaha) und Cooper Webb (KTM) und hat nach 2 absolvierten Rennen 13 Punkte Rückstand zu Leader Tomac.

Ergebnis San Diego, 450 ccm:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Ken Roczen (D), Suzuki

5. Chase Sexton (USA), Honda

6. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

Meisterschaftsstand nach Lauf 2 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 52

2. Cooper Webb (USA), KTM, 46, (-6)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 39, (-13)

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 37, (-15)

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 36, (-16)

6. Justin Barcia (USA), GASGAS, 33, (-19)