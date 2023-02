Jett Lawrence (HRC) siegt erneut souverän

Der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence setzte sich beim 4. Lauf der US-Westküsten-Meisterschaften durch und konnte seine Tabellenführung weiter ausbauen. Dominique Thury (Yamaha) verpasste die Qualifikation.

4. Lauf der US-Lites-Westküsten-Meisterschaften in Oakland: Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) dominierte den Tag von Anfang an. Er markierte mit 1:06 die absolut schnellste Qualifikationszeit und gewann danach den zweiten Vorlauf.

Im Finale lief es zunächst nicht ganz perfekt, denn den Holeshot zog RJ Hampshire. Der Husqvarna-Werksfahrer führte das Finale 4 Runden lang an, doch er rutschte er in einer Linkskehre aus und stürzte, so dass Jett Lawrence, der sich zuvor gegen Cameron McAdoo im Bereich der Whoops durchgesetzt hatte, die Führung übernehmen konnte.

Danach war das Rennen entschieden. Jett gewann das Finale von Oakland souverän mit einem Vorsprung von 16,1 Sekunden vor RJ Hampshire und Cameron Mcadoo. Damit konnte der Australier seine Tabellenführung von 16 auf 20 Punkte ausbauen.

Dominique Thury (Yamaha) konnte sich mit P39 im Qualifying in Oakland nicht für das Abendprogramm qualifizieren.

Die Westküstenpiloten haben jetzt eine Pause bis 25. März. Kommende Woche geht es in Arlington (Texas) zunächst mit der Ostküstenmeisterschaft weiter.

Ergebnis Oakland 250West:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

3. Cameron Mcadoo (USA), Kawasaki

4. Levi Kitchen (USA), Yamaha

5. Pierce Brown (USA), GASGAS

6. Enzo Lopez (USA), Yamaha

7. Max Vohland (USA), KTM

8. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

...

DNQ: Dominique Thury (GER), Yamaha

250 West Meisterschaftsstand nach Lauf 4 von 9:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 101

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 81, (-20)

3. Cameron Mcadoo (USA), Kawasaki, 80, (-21)

4. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 69, (-32)

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 63 (-38)

6. Enzo Lopez (USA), Yamaha), 63, (-38)

7. Stilez Robertson (USA), Yamaha), 52, (-49)

...

23. Dominique Thury (GER), Yamaha, 7 (-94)