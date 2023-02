Kann Chase Sexton in Oakland die Führung übernehmen?

Seit dem Saisonauftakt der US-Supercross-Meisterschaften in Anaheim hat Eli Tomac (Yamaha) die Tabellenführung übernommen, doch HRC-Werksfahrer Chase Sexton hat nur noch 2 Punkte Rückstand.

Bis kurz vor Schluss des 5. Laufs der US Supercross-Meisterschaften in Tampa (Florida) sah sah HRC-Werksfahrer Chase Sexton wie der Sieger des Rennens aus. Sexton war den ganzen Tag über dominierend. Er markierte mit 48,555 Sekunden die schnellste Rundenzeit im Qualifying und distanzierte Tabellenführer Eli Tomac (Yamaha) auf Qualifikationsrang 3 um fast eine Sekunde. Sexton gewann danach den zweiten Vorlauf vor Plessinger und Tomac, Barcia und Roczen und ging somit als Favorit ins Finale.

Zwar verfehlte er im entscheidenden Rennen des Abends knapp den Holeshot, diesen zog der spätere Sieger Cooper Webb (KTM), doch schon in der ersten Rhythmuspassage konnte sich Sexton gegen Webb durchsetzen und übernahm die Spitze. Dort konnte er sich aber nicht nachhaltig absetzen, denn Cooper Webb blieb in der Verfolgerposition. Der frühere Champion Ricky Carmichael, der heute als TV-Co-Kommentator fungiert, schätzte die Situation so ein: «Ich wäre lieber an der Stelle von Webb. Sexton ist in diesem Rennen der Gejagte und er kann sich nicht absetzen. Der kleinste Fehler wird ihm in dieser Position zum Verhängnis.»

Die Strecke in Tampa hatte zwei Schlüsselpassagen: Die Sandsektion und die Whoops. Durch die Regenschauer verlor die Strecke aber an Grip. Zuerst hätte es Webb im Waschbrett beinahe erwischt, doch er konnte seine KTM gerade noch abfangen. Eine Runde Später verlor Sextons Vorderrad die Haftung und er konnte sein Motorrad nicht mehr abfangen und stürzte, so dass Webb die Führung übernehmen konnte und schließlich auch das Rennen gewann.

Sexton musste sich mit P2 begnügen und zeigte sich enttäuscht. Mit P2 kam er in der Tabelle aber dennoch der Spitze deutlich näher, weil Tabellenführer Tomac das Ziel nur auf P5 erreichte. Sexton saß nach dem Zieleinlauf frustriert in der Ecke, doch später konnte er seinem Rennen einige positive Aspekte abgewinnen: «Heute Abend war eigentlich eines der besten Rennen, die ich je gefahren bin. Zwischen Cooper und mir ging es ständig hin und her. Die Überrundeten bereiteten uns einige Probleme. Mit Rang 2 habe ich in der Meisterschaft Punkte gut gemacht, aber ich muss an meinen Fehlern arbeiten.»

Am kommenden Wochenende kehren die Meisterschaften an die US-Westküste zurück, genauer gesagt nach Oakland, wo das Rennen vom 14. Januar nachgeholt wird, welches witterungsbedingt abgesagt werden musste. Chase Sexton liegt vor dem 6. Meisterschaftslauf nur noch 2 Punkte hinter Tomac und hat somit beste Chancen, das 'Redplate' des Tabellenführers zu übernehmen.

Ergebnis SX Tampa, 450 ccm:

1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Chase Sexton (USA), Honda

3. Aaron Plessinger (USA), KTM

4. Ken Roczen (D), Suzuki

5. Eli Tomac (USA), Yamaha

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki

Meisterschaftsstand nach Lauf 5 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 113

2. Chase Sexton (USA), Honda, 111, (-2)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 109, (-4)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 93, (-20)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 92, (-21)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 85, (-28)