Aaron Plessinger (KTM): Selbstvertrauen für Oakland

Red Bull-KTM-Ass Aaron Plessinger stand in Tampa erstmals in der neuen Supercross-Saison auf dem Podium, freute sich über die Leistungssteigerung und erklärte die Hintergründe.

Das fünfte Saisonrennen der US-Supercross-Serie brachte einen Sterntag für das Red Bull-KTM-Werksteam unter der Leitung von Roger DeCoster und Ian Harrison. Mit Sieger Cooper Webb und Aaron Plessinger auf P3 standen gleich zwei orange Bikes auf dem Podium.

Für Plessinger war es eine Erlösung, nachdem er bereits in Houston eine starke Leistung gezeigt hatte und auf P4 gelandet war. Der 27-Jährige mit dem Cowboy-Hut und der Vokuhila-Frisur freute sich gemeinsam mit der Familie Kinigadner, die mit KTM-Berater Heinz, Sohn Hannes und Tochter Isabell in Florida mitfieberte.

«Das war ein großer Schub für mich, was das Selbstvertrauen betrifft», freute sich Plessinger, der schon in Houston für das Podium gut gewesen wäre, jedoch nach dem Re-Start nicht die ideale Traktion fand und etwas an Boden verlor. «Ich habe auch an meinen Starts gearbeitet und das hat man definitiv gesehen.»

Plessinger, der im Heat-Race mit einem spektakulären Move in den Whoops P2 sicherstellte, weiter: «Es hat sich gut angefühlt, gut wegzukommen und mit den Jungs ganz vorne zu fahren. Ich habe aber ein paar kleine Fehler im Main-Event gemacht und habe dadurch nicht richtig auf die Jungs Druck ausüben können.»

«Dennoch muss ich sagen, ich bin überwältigt. Der dritte Rang ist für mich das beste Ergebnis seit einer Weile und das gibt mir jetzt vor Oakland auch noch mehr Selbstvertrauen», unterstrich Aaron Plessinger.

Zur Erinnerung: Aufgrund extremer Witterungsbedingungen was das Oakland-SX vom 14. Januar auf den 18. Februar verschoben worden.

Mit den wieder erstarkten KTM-Assen Webb und Plessinger erhöht sich die Zahl der Sieg-Kandidaten weiter und Titelverteidiger Eli Tomac hat somit zusätzliche Sorgen.

Ergebnis SX Tampa, 450 ccm:

1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Chase Sexton (USA), Honda

3. Aaron Plessinger (USA), KTM

4. Ken Roczen (D), Suzuki

5. Eli Tomac (USA), Yamaha

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki

Meisterschaftsstand nach Lauf 5 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 113

2. Chase Sexton (USA), Honda, 111, (-2)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 109, (-4)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 93, (-20)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 92, (-21)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 85, (-28)