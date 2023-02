Haiden Deegan (Yamaha): Erster Sieg im Vorlauf 15.02.2023 - 15:18 Von Johannes Orasche

© Star Racing Yamaha Haiden Deegan feierte seinen ersten Heat-Sieg

Yamaha-Profi-Neuling Haiden Deegan überzeugte in Tampa trotz Mega-Crash im Training mit einem Sieg in seinem Heat-Race und fuhr dann im Finale wie schon beim Auftakt in Houston auf Rang 4.