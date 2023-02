Rückkehr zur US-Westküste: Zeitplan Oakland

Am kommenden Wochenende findet im Ringcentral Coliseum von Oakland (Kalifornien) der 6. Lauf der US Supercross-Meisterschaften statt. In der 250er Klasse stehen wieder die Westküsten-Piloten am Start.

Die US-Supercross-Meisterschaften kehren am kommenden Wochenende an die US-Westküste zurück, wo das ursprünglich für den 14. Januar terminierte Rennen nachgeholt wird, das unwetterbedingt ausgefallen war. Für das kommende Wochenende passt das Wetter, denn es sind Temperaturen von 17 Grad bei Sonnenschein und leichter Bewölkung vorhergesagt. Im Ringcentral Coliseum wird es gleich 2 Waschbrettsektionen mit 11 bzw. 9 Hügeln geben.

Das Rennen war im ursprünglichen Kalender übrigens der 2. Lauf, jetzt ist es der 6. Meisterschaftslauf. In der 250er Klasse werden also an diesem Wochenende wieder die Fahrer der Westküsten-Meisterschaft mit Dominique Thury (Yamaha) am Start stehen. Für Thury begann die Saison aber eher schleppend. Er konnte sich nur in San Diego für das Finale qualifizieren und erreichte dort P16. In Oakland geht es also für Thury in erster Linie um den Finaleinzug.

Der dominierende Mann in der Westküstenmeisterschaft ist HRC-Pilot Jett Lawrence, der 2 der 3 Rennen dieser Saison gewonnen hat. Beim Triple Crown Event von Anaheim 2 war der Australier in zwei Läufen gestürzt und musste eine Aufholjagd starten. Das dritte Rennen hat er dann erneut souverän gewonnen. 'Jettson' kann sich in dieser Saison eigentlich nur noch selbst im Wege stehen.

250 West Meisterschaftsstand nach Lauf 3 von 9:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 75

2. Cameron Mcadoo (USA), Kawasaki, 59, (-16)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 58, (-17)

4. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 54, (-21)

5. Stilez Robertson (USA), Yamaha), 52, (-23)

6. Enzo Lopez (USA), Yamaha), 46, (-29)

...

22. Dominique Thury (GER), Yamaha, 7 (-68)

In der 450er Klasse ist beim letzten Rennen in Tampa die Spitze deutlich enger zusammengerückt, weil Yamaha-Werksfahrer und Tabellenführer Eli Tomac über Rang 5 nicht hinauskam. HRC-Werksfahrer Chase Sexton erreichte in Tampa P2 und konnte seinen Rückstand zur Spitze auf 2 Punkte verringern. Auch Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb hat nach seinem Sieg vor einer Woche wieder den Anschluss an die Tabellenspitze gefunden und dampfte seinen Rückstand zu Tabellenführer Tomac auf 4 Punkte ein.

Ken Roczen (Suzuki) zeigte zuletzt auf Rang 4 wieder ansteigende Form und hat in der Tabelle nur noch einen Punkt Rückstand zu Jason Anderson auf Rang 4. Die Meisterschaften bleiben also auch weiterhin spannend.

Meisterschaftsstand nach Lauf 5 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 113

2. Chase Sexton (USA), Honda, 111, (-2)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 109, (-4)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 93, (-20)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 92, (-21)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 85, (-28)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 80, (-33)

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 67, (-46)

9. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 67, (-46)

10. Colt Nichols (USA), Honda, 61, (-52)

So kann der 6. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Oakland verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream:

Der Videopass kostet in Deutschland inklusive Steuern 190 US$. Nach dem aktuellen Umrechnungskurs entspricht das ca. 188 € *).

Zeitplan Supercross Oakland *)

Samstag, 18.02.2023

20:05 - 250SX Gruppe C, Q1

20:20 - 250SX Gruppe B, Q1

20:35 - 250SX Gruppe A, Q1

20:50 - 450SX Gruppe A, Q1

21:05 - 450SX Gruppe B, Q1

21:20 - 450SX Gruppe C, Q1

22:20 - 250SX Gruppe C, Q2

22:35 - 250SX Gruppe B, Q2

22:50 - 250SX Gruppe A, Q2

23:05 - 450SX Gruppe A, Q2

23:20 - 450SX Gruppe B, Q2

23:35 - 450SX Gruppe C, Q2

Sonntag, 19.02.2023

02:06 - 250SX Heat 1

02:20 - 250SX Heat 2

02:34 - 450SX Heat 1

02:48 - 450SX Heat 2

LCQ:

03:22 - 250SX Last Chance Qualifying

03:33 - 450SX Last Chance Qualifying

Finals:

03:53 - 250SX Main Event

04:27 - 450SX Main Event

*) Angaben in MEZ und ohne Gewähr.