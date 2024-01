RJ Hampshire (Husqvarna) gewinnt Anaheim-1

Husqvarna-Werksfahrer RJ Hampshire gewann den Saisonauftakt der US-Lites-Westküsten-Meisterschaften im Angel Stadium von Anaheim. Der 17-jährige KTM-Rookie Julien Beaumer zeigte sich überraschend stark.

Auftakt der US Westküstenmeisterschaften der 250er Klasse im Angel Stadium von Anaheim (Kalifornien). Der 17-jährige Julien Beaumer, der vor der Saison 2024 vom Red Bull KTM Werksteam engagiert wurde, gewann den Holeshot zum 250er Finale. Levi Kitchen, der in diesem Jahr für das Pro Circuit Kawasaki Team startet, übernahm kurzzeitig die Führung, doch Beaumer konterte und übernahm seinerseits die Spitze. Dahinter brachte sich bereits Husqvarna-Werksfahrer RJ Hampshire in Position. Er ging zunächst an Kitchen vorbei und setzte sich unmittelbar danach in einer Linkskehre innen gegen Beaumer durch.

Beaumer zeigte im Finale von Anaheim dennoch eine erstaunliche Leistung. Zwei Drittel des Rennens rangierte der Rookie auf P2, bevor er im Zweikampf mit Maximus Vohland in die Streckenbegrenzung fuhr und am Ende auf P6 zurückfiel.

Ab Runde 2 kontrollierte RJ Hampshire das Rennen von der Spitze aus und gewann mit einem Vorsprung von 3,1 Sekunden vor Jordon Smith (Yamaha). Kitchen fiel auf P3 zurück.

Jo Shimoda hatte bei seinem ersten Einsatz für das HRC-Werksteam keinen guten Start und musste sich aus dem Mittelfeld heraus nach vorne kämpfen. Am Ende verpasste der favorisierte Japaner auf P4 das Podium.

Nate Thrasher (Yamaha) flog am Wallcross-Jump ab und zog sich eine Schulterverletzung zu. Der Yamaha-Werksfahrer musste am Streckenrand behandelt und ins Medical Center transportiert werden. Phil Nicoletti (Yamaha) konnte nach einem technischen Problem direkt am Start zum Finale nicht antreten.

Ergebnis 250 West Supercross Anaheim 1

1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

2. Jordon Smith (USA), Yamaha

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki

4. Jo Shimoda (J), Honda

5. Maximus Vohland (USA), Kawasaki

6. Julien Beaumer (USA), KTM

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

8. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

9. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS

10. Carson Mumford (USA), Honda

11. Anthony Bourdon (F), Suzuki

…

21. (DNF) Nate Thrasher (USA), Yamaha

22. (DNF) Phil Nicoletti (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand 250 West nach Runde 1

1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 25

2. Jordon Smith (USA), Yamaha, 22, (-3)

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 20, (-5)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 18, (-7)

5. Maximus Vohland (USA), Kawasaki, 17, (-8)

6. Julien Beaumer (USA), KTM, 16, (-9)

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 15, (-10)

8. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 14, (-11)

9. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 13, (-12)

10. Carson Mumford (USA), Honda, 12, (-13)

11. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 11, (-14)

…

21. (DNF) Nate Thrasher (USA), Yamaha, 1, (-24)

22. (DNF) Phil Nicoletti (USA), Yamaha