Haiden Deegan (Yamaha) gewinnt und ist Tabellenführer

Mit einem 1-1-2-Ergebnis gewann Haiden Deegan (Yamaha) den 5. Lauf der US-Westküstenmeisterschaften in Arlington. Dominique Thury gelang der direkte Finaleinzug. Er beendete das Rennen auf Platz 16.

5. Lauf der US Westküstenmeisterschaften im AT&T Stadium von Arlington (Texas): Der Neuseeländer Cole Davies war im Qualifying der Schnellste, gefolgt von seinem Star Racing Yamaha-Teamkollegen Haiden Deegan. Julien Beaumer (KTM) qualifizierte sich auf Rang 3. Dominique Thury (Yamaha) qualifizierte sich auf Rang 17 direkt für das Abendprogramm und die Finals.

Der japanische HRC-Werksfahrer Jo Shimoda zog den Holeshot zum ersten Finale des Triple Crown Events, während Haiden Deegan in der Sandsektion zu Boden ging. Jo Shimoda führte bis zur Hälfte des ersten Rennens, doch auch er stürzte im Sand, so dass Jordon Smith die Führung übernehmen konnte, doch der Triumph-Werksfahrer stürzte am Ende der Whoops und musste medizinisch versorgt, aus dem Stadion gefahren und ins Krankenhaus transportiert werden. Nach ersten Informationen hat er sich eine Lungenverletzung zugezogen, jedoch keine Brüche. Das erste Finale gewann Haiden Deegan vor Coty Schock und Michael Mosiman.

Den Holeshot zum zweiten Finale gewann Michael Mosiman, doch Cole Davies stürzte in der ersten Kurve nach dem Start. Auch Haiden Deegan hatte Probleme am Start und ging von der letzten Position aus ins Rennen, doch 'Dangerboy' pflügte durchs Feld und fing Mosiman in der letzten Runde ab. Dritter wurde Garrett Marchbanks (Kawasaki).

Coty Schock gewann den Start zum dritten Finale und führte das Rennen 3 Runden lang an, bevor Cole Davies im Bereich der Whoops an Schock vorbei in Führung ging. Davies gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 4,6 Sekunden von Haiden Deegan und Jo Shimoda, doch Deegan gewann das Triple Crown Event mit einem 1-1-2-Ergebnis vor Schock (2-4-6) und Mosiman (3-2-7) und übernahm damit zugleich die Tabellenführung an der Westküste.

Der bisherige Spitzenreiter Julien Beaumer haderte den ganzen Tag über mit Problemen, beendete den Tag in Texas mit einem 6-8-4-Ergebnis auf Platz 6 und fiel in der Tabelle mit 6 Punkten Rückstand auf Rang 2 zurück.

Dominique Thury konnte das Triple Crown Event von Texas mit einem 15-15-17-Ergebnis auf Rang 16 beenden und sein Punktekonto von 6 auf 12 Zähler verdoppeln. Das nächste Rennen der Westküstenmeisterschaft ist das erste East/West Showdown der Saison am 8. März in Indianapolis.

Meisterschaftsstand Triple Crown Arlington 250 West:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1-1-2

2. Coty Schock (USA), Yamaha, 2-4-6

3. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 3-2-7

4. Jo Shimoda (J), Honda, 5-5-3

5. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 7-3-5

6. Julien Beaumer (USA), KTM, 6-8-4

7. Cole Davies (NZ), Yamaha, 4-17-1

8. Enzo Lopes (USA), Yamaha, 9-6-8

9. Lux Turner (USA), KTM, 8-7-9

10. Jett Reynolds (USA), Yamaha, 14-9-13

…

16. Dominique Thury (D), 15-15-17

…

22. Jordon Smith (USA), Triumph, 21-22-22 (DNF)

Meisterschaftsstand 250 West nach Event 5:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 109 Punkte

2. Julien Beaumer (USA), KTM, 103, (-6)

3. Cole Davies (NZ), Yamaha, 87, (-22)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 86, (-23)

5. Jordon Smith (USA), Triumph, 85, (-24)

6. Coty Schock (USA), Yamaha, 85, (-24)

7. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 72, (-37)

8. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 60, (-49)

9. Anthony Bourdon (F), Yamaha, 54, (-55)

10. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 52, (-57)

…

23. Dominique Thury (D), KTM, 12 (-97)