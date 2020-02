World Rallycross

Sport1 berichtet von der Rallyrcoss-Weltmeisterschaft

Der Münchner Privatsender stärkt sein Angebot im «Home of Motorsport»: FIA Rallycross-Weltmeisterschaft bis einschließlich 2022 live und exklusiv auf den SPORT1 Plattformen.

Alle Stationen der Rallycross-Weltmeisterechaft (World RX) in der Saison 2020 live oder relive auf dem Pay-TV-Sender Sport1+, das deutsche Highlight am Nürburgring am 2. August live im Free-TV auf Sport1, umfangreiche Kooperation mit der IMG, dem WM-Vermarkter, beinhaltet auch plattformneutrale Exklusiv-Rechte am FIM Speedway Grand Prix bis 2021 und an der Virgin Australia Supercars Championship bis 2022.

Die FIA Rallycross-Weltmeisterschaft (World RX) ist auch in den kommenden drei Jahren auf Sport1 zu Hause. Die Kooperation mit der International Management Group (IMG) beinhaltet plattformneutrale Exklusiv-Rechte an der FIA World RX bis einschließlich 2022 für Deutschland und die Schweiz sowie co-exklusive Rechte für Österreich. Alle Stationen der anstehenden Saison werden live oder relive auf dem Pay-TV-Sender Sport1+ gezeigt. Darüber hinaus überträgt Sport1 im Saisonverlauf ausgewählte Rennen live im Free-TV,darunter das deutsche Highlight am Nürburgring im August. Abgerundet wird die Berichterstattung über die FIA World RX mit regelmäßigen Highlight-Clips auf den digitalen Sport1 Plattformen. Weitere Bestandteile der umfangreichen Vereinbarung sind die Übertragungsrechte am FIM Speedway Grand Prix bis 2021 und an der Virgin Australia Supercars Championship bis 2022. Beide Serien werden ebenfalls live oder relive auf Sport1+ zu sehen sein.

Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: «Mit der Verlängerung der Exklusiv-Rechte an der FIA World Rallycross Championship bis 2022 stärken wir langfristig unser Angebot im ‚Home of Motorsport‘. Dabei wird Sport1 die World RX auch auf ihrem vielversprechenden Weg zur elektrischen Serie begleiten. Ein besonderes Highlight für die deutschen Fans in diesem Jahr ist sicherlich die Station am Nürburgring, der wir die passende Bühne im Free-TV bieten.»

Paul Bellamy, Senior Vice President of Motorsports Events von IMG: «Die Vereinbarung mit Sport1 stärkt unsere Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz und unterstreicht die zunehmende Attraktivität der World RX bei den Sendern. Das Interesse der deutschen Fans wird 2020 noch wachsen, da die siebte Saisonstation der World RX am legendären Nürburgring stattfindet, als Austragungsort der Meisterschaft brandneu im Rennkalender.»

Packende Rad-an-Rad-Duelle in der Rallycross-WM

Die FIA Rallycross-Weltmeisterschaft resented by Monster Energy begeistert die Motorsportfans mit der Kombination aus Rallyesport und Rundstreckenrennen und wird in diesem Jahr zum siebten Mal ausgetragen. In der Saison 2020 stehen von April bis November insgesamt elf Stationen in Europa, Abu Dhabi und Südafrika im Kalender. Der Saisonstart findet am 19. April in Barcelona statt, das Saisonfinale am 15. November in Südafrika. Dazu ist der Nürburgring am 2. August Schauplatz des deutschen Gastspiels. Bei der FIA WRX gehen die Fahrzeuge gleichzeitig an den Start und liefern sich packende Rad-an-Rad-Duelle auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder Asphalt. Daher sind die über 600 PS starken RX Supercars mit Allradantrieb ausgestattet und beschleunigen in unter zwei Sekunden von 0 auf 100.

Sport1 hat die FIA World RX bereits seit 2018 im Programm und wird die Serie auch weiterhin auf seinen Plattformen begleiten. Alle Stationen der Saison 2020 werden live oder relive auf dem Pay-TV-Sender Sport1+ übertragen, zudem gibt es ausgewählte Rennen live im Free-TV auf Sport1 zu sehen. Neben der TV-Berichterstattung wird Deutschlands führende 360°-Sportplattform auch regelmäßig Highlight-Clips der FIA WRX zeigen.

FIM Speedway Grand Prix und Virgin Australia Supercars Championship erweitern Motorsport-Angebot

Mit dem FIM Speedway Grand Prix und der Virgin Australia Supercars Championship präsentiert Sport1 ab sofort zwei neue Motorsport-Serien auf seinen Plattformen. Der FIM Speedway Grand Prix garantiert spannende Zweirad-Action im Oval. In diesem Jahr stehen von Mitte Mai bis Anfang Oktober zehn Saisonstationen in Europa auf dem Programm. Der zweite Halt der Speedway-WM findet am 30. Mai in der Bergring Arena in Teterow statt. Der deutsche Fahrer Martin Smolinski hat dabei ein Heimspiel. Sport1+ wird alle Speedway-Rennen live oder relive abbilden, darüber hinaus ist die deutsche Saisonstation im Free-TV auf Sport1 zu sehen. Ebenfalls neu im Programm ist die Virgin Australia Supercars Series, die als die populärste Tourenwagenserie in «Down Under» gilt und bereits am vergangenen Wochenende mit dem Superloop Adelaide 500 ins neue Rennjahr gestartet ist. Im Saisonverlauf zeigt Sport1+ ausgewählte Rennen live.