In der norwegischen «Hölle»: 100. Austragung

Die FIA-Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX) wird an diesem Wochenende (17.-18. Juni) einen Meilenstein im norwegischen Hell erreichen, denn Norwegen ist Gastgeber der 100. Runde dieser Meisterschaft.

Die Rallycross-Weltmeisterschaft wurde 2014 gegründet und baute auf dem Erfolg der beliebten FIA Rallycross-Europameisterschaft auf, die fast vier Jahrzehnte lang die Massen auf dem ganzen Kontinent in ihren Bann gezogen hatte.

Im Laufe ihres neunjährigen Bestehens hat die Weltmeisterschaft einige der größten Stars des Sports angezogen, darunter Petter Solberg, Mattias Ekström, Johan Kristoffersson und Timmy Hansen, die sich alle bis spät in die Nacht die begehrte Krone holten, oder auch der Gymkhana-Held Ken Block, der Formel-1-Weltmeister von 1997, Jacques Villeneuve, der neunmalige FIA-Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb und sogar der mehrfache Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele im Radsport, Sir Chris Hoy.

Kristoffersson und Hansen stehen auch in diesem Jahr ganz vorne im Kampf um Ehren und treten für das Volkswagen Dealerteam Bauhaus respektive für das Hansen World RX Team an. Ersterer strebt einen außergewöhnlichen sechsten Karrieretitel auf höchstem Niveau an, Letzterer, Meister von 2019, ist fest darauf konzentriert, seinen Landsmann aufzuhalten.

Das Duell geht in Hell in die nächste Runde, nachdem es beim portugiesischen Auftakt Anfang des Monats ein unterschiedliches Schicksal gegeben hatte. Kristoffersson feierte seinen 36. Triumph in seiner Karriere, Hansen schied jedoch im Halbfinale nach einem Dreher und einer anschließenden Berührung aus.

Der neunfache Rallye-Rekordchampion Sébastien Loeb ist ebenfalls mit von der Partie, nachdem er in dieser Saison zum Rallycross zurückgekehrt ist und sich hinter das Steuer des markanten Lancia Delta Evo-e RX von Special ONE Racing gesetzt hat, einem nachgerüsteten Modell, das den Geist des legendären Lancia Delta Integrale verkörpert und in der Lackierung ein stimmungsvolles 1980er-Jahre-Design aufweist.

Als Beweis seines Engagements für die Förderung von Vielfalt und Nachhaltigkeit im Sport freute sich World RX letztes Jahr, Klara Andersson im Kampf begrüßen zu dürfen, da die Schwedin die erste ständige Teilnehmerin seit Beginn der Serie war. Darüber hinaus erreichte sie bei ihrem Debüt in Hell das Finale und schlug unter anderem ihren Teamkameraden Niclas Grönholm, einen mehrfachen Eventsieger. Ihre Belohnung war ein langfristiger Vertrag mit dem Team, und aufgrund ihrer beeindruckenden Leistung beim Auftakt in Montalegre ist ein zweiter Podiumsplatz zusätzlich zu ihrem historischen Top-Drei-Ergebnis in Portugal im letzten Jahr sicherlich nicht auszuschließen.

Kevin Hansen (Hansen World RX Team), Zweiter in Norwegen im Jahr 2019, und der zweimalige DTM-Champion Timo Scheider (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), der nach einer Saisonpause zurückgekehrt ist, wollen ebenfalls herausfordern. Lokalmatador Ole Christian Veiby (Volkswagen Dealerteam Bauhaus) wird sicherlich den Löwenanteil der Fanunterstützung erhalten.

Die Bühne ist also bereit. Letzten Sommer startete World RX mit einer sensationellen Sportshow seine neue Elektro-Ära in der Hölle. Zehn Monate später sind die spektakulärsten und aufregendsten Autos der Welt bereit, Lånkebanen erneut zum Leuchten zu bringen.