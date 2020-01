WRC

Hyundai: Breen statt Loeb in Schweden

Craig Breen wird beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft im hoffentlich winterlichen Schweden Sébastien Loeb ersetzen und neben Thierry Neuville und Ott Tänak den dritten Hyundai i20 WRC steuern.

Andreas Adamo zeigte bei Hyundai Motorsport wieder einmal, wer der Teamchef. Er nimmt Sébastien Loeb aus dem ursprünglichen Kader für die Rallye Schweden (13. bis 16. Februar 2020) und ersetzt ihn durch Craig Breen im dritten Hyundai i20 WRC neben Thierry Neuville und Ott Tänak.

Teamchef Andrea Adamo: «Wir haben die Entscheidung getroffen, Craig Breen neben Thierry und Ott in unser Line-up für die Rallye Schweden aufzunehmen, um das wettbewerbsfähigste Paket für die Veranstaltung mit den besten verfügbaren Optionen für die Straßenposition aufzustellen. Wir haben uns entschieden, Craig aufgrund seiner Leistung in Schweden im Jahr 2018, als er den zweiten Platz belegte, und des Potenzials, das er in der vergangenen Saison in unserem i20 Coupe WRC gezeigt hat, mit einzubeziehen.»

Das Team musste den geplanten Test vor dem Event in Schweden verschieben, der in dieser Woche stattfinden soll, da derzeit in der Region kein Schnee und Eis vorhanden ist. Ein überarbeiteter Test wird für den 5. bis 7. Februar in der Nähe der Rallye mit allen drei Besatzungen in Betracht gezogen.