Hyundai Motorsport im Zeichen der Corona-Pandemie

Die Mitarbeiter von Hyundai Motorsport arbeiten freiwillig von zu Hause aus, das Unternehmen in Alzenau hält die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbruchs des Coronavirus (COVID-19) ein.

Seit dem vorzeitigen Ende der Rallye Mexiko, dem dritten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft, sind die Team-Mitarbeiter von Hyundai Motorsport nach Europa zurückgekehrt. Das WM-Team des südkoreanischen Automobilherstellers hat im Einklang mit den Bemühungen der Regierung zur Bekämpfung der Coronavirus (COVID-19) –Pandemie auf Home Office umgestellt.



Obwohl es bei Hyundai Motorsport-Mitarbeitern keine bestätigten Fälle von COVID-19 gibt, wurde auf Empfehlung der Regierung zur Begrenzung der Ausbreitung des Virus beschlossen, dass die Mitarbeiter freiwillig von zu Hause aus arbeiten, um sich selbst und ihre Umgebung zu schützen.»

Teamchef Andrea Adamo hat von seinem Wohnsitz in Bayern aus über eine schwierige Zeit nachgedacht und deutlich gemacht, dass die Motorsportaktivitäten des Unternehmens den aktuellen Herausforderungen der Welt in den Hintergrund treten.

Fragen und Antworten mit Andrea Adamo, Teamchef von Hyundai Motorsport:

Herr Adamo, erstens, wie ist die Situation mit allen bei Hyundai Motorsport?



Andreas Adamo: «Das Wichtigste ist, dass es allen gut geht oder unter den gegebenen Umständen zumindest so viel wie möglich. Unsere Firma befindet sich in Bayern, das seit Ende letzter Woche geschlossen ist. Wir waren gezwungen, unsere Aktivitäten einzuschränken, aber tatsächlich hatten wir bereits einige Schritte zuvor unternommen, um auf diese sich schnell ändernde Situation zu reagieren. Die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter haben oberste Priorität.»

Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen?

Adamo: «Mit über 250 Mitarbeitern aus 27 verschiedenen Nationen wollten wir den Menschen die Möglichkeit geben, nach Hause zurückzukehren, bevor sich die Situation verschlechterte. Wir haben Schritte unternommen, um von Zuhause arbeiten zu können, die es uns aber ermöglicht, die technischen Aktivitäten so gut wie möglich zu verwalten. Wir versuchen, das Beste aus dieser Situation herauszuholen. Auf der ganzen Welt gibt es derzeit größere Probleme als im Motorsport. Deshalb versuchen wir nur, darüber nachzudenken und unsere Prioritäten im Einklang zu halten.»

Wie einfach ist es, für eine Organisation wie Hyundai Motorsport remote zu arbeiten?

Adamo: «Zum Glück leben wir in einer Zeit, in der die Kommunikation über virtuelle Tools sehr fortschrittlich und effizient ist. Wir rufen von Zeit zu Zeit wegen einer Konferenz an. Wir haben Zugriff auf die Server und versuchen, uns gegenseitig auf dem Laufenden zu halten. Es ist weit entfernt von einer optimalen Situation, aber es ist auch weit entfernt von dem größten Problem, mit dem die Welt derzeit konfrontiert ist. Wir müssen entspannt bleiben und bereit sein, wenn die Dinge wieder anfangen, was sie auch geschehen wird.»

Wie herausfordernd war die Rallye Mexiko, mit der sich entwickelnden Situation und einer Rallye gleichzeitig fertig zu werden?

Adamo: «Wir sind keine Helden, wenn es darum geht, die Situation in Mexiko zu regeln. Das gehört zum Job, und es gibt Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten und mit viel schwierigeren Umständen konfrontiert sind. Wir hatten alle ein Treffen und es wurde vereinbart, die Rallye vorzeitig zu beenden, damit wir die Menschen nach Europa zurückbringen können, wo die meisten von uns ihren Sitz haben. Es gab andere kleinere Teams mit weniger Ressourcen, um mit der Situation fertig zu werden, daher hatten wir die globale Verantwortung, ihnen ebenfalls zu helfen. Manchmal ist es wichtig, weniger egoistisch zu sein und das Gesamtbild zu betrachten.»

Was denken Sie über die drei WM-Rallyes, die in dieser Saison bisher stattgefunden haben?

Adamo: «Meine wichtigste Überlegung ist, dass die WRC 2020 bereits eine seltsame war. Die einzige Veranstaltung, die durchgeführt wurde, war Monte-Carlo. Wir hatten dann in Schweden unbeschreiblichen Straßen und dann Mexiko, wo die Rallye im Schatten des Ausbruchs vorzeitig beendet wurde. Wenn ich auf diese Ereignisse zurückblicke, kann ich nicht sagen, dass ich glücklich bin. OK, wir haben Monte gewonnen, also waren wir aus rein emotionaler Sicht zufrieden, aber wir hatten einige Leistungseinschränkungen. Mit Schweden war ich nicht zufrieden, und in Mexiko hatten wir Zuverlässigkeitsprobleme, die mich sehr verärgerten. Durch diese Ereignisse erhalten wir alle Motivation, die wir brauchen, um uns zu verbessern. Wir müssen unseren Vorstand respektieren, der uns erlaubt, an der Meisterschaft teilzunehmen und professionell zu sein. Wir müssen uns konzentrieren und verstehen, was wir verbessern können. »

Haben Sie während dieser Zeit Kontakt zu den Teams?

Adamo: «Ich bin in ständigem Kontakt mit den Crews und Fahrern, egal in welcher Kategorie, der Austausch von WhatsApp-Nachrichten oder die Überprüfung der Dinge sind in Ordnung. Wenn überhaupt, bin ich jetzt mehr in Kontakt mit ihnen. Sie sind alle Teil von Hyundai Motorsport, daher versuche ich, sie auf dem Laufenden zu halten. Wir sind alle Mitglieder des Unternehmens, daher müssen wir alle an den Vorgängen beteiligt sein. “

Nehmen Sie sich während dieser Sperre Zeit für sich selbst?

Adamo: «Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich voll daran arbeite. Ich habe das Glück, in einem kleinen Dorf in den Hügeln über Aschaffenburg in Deutschland zu leben. Direkt vor meiner Haustür habe ich den Wald, damit ich spazieren gehen und mit einem Trainer in meinem Wohnzimmer Fahrrad fahren kann. Ich versuche fit und gesund zu bleiben. Es ist wichtig, diese Zeit zu nutzen, um auf sich selbst aufzupassen.»

Haben Sie spezielle Nachrichten für die Menschen zu Hause?

Adamo: «Wir alle versuchen in dieser schwierigen Zeit, unsere eigene kleine Unterstützung zu leisten. Wir möchten Hyundai-Inhalte mit den Fans zu Hause teilen und diese Zeit durchstehen, indem wir eine Pause von den täglichen Tragödien und Sorgen einlegen. Selbst wenn es andere Prioritäten als den Motorsport gibt, möchten wir, dass die Leute wissen, dass wir bei ihnen bleiben, während sie zu Hause bleiben. Wir wissen nicht, wann sich die Dinge wieder normalisieren werden. Wir müssen konzentriert bleiben, positiv bleiben und die Dinge verwalten, die wir kontrollieren.»