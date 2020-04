RAC Rallye 1988: Wer bitte ist Schwarz? Von Toni Hoffmann

WRC © Rallye Dream Armin Schwarz 1988 bei der RAC Rallye © twitter Nach 15 Anläufen gwann Markku Alen in Großbritanien Zurück Weiter

Die legendäre RAC Rallye 1988 in Großbritannien war nicht nur der Einstand von Armin Schwarz in der Rallye-Weltmeisterschaft, sondern er schaffte auch mit einer Glanzleistung auf Anhieb den Durchbruch in die Weltklasse.