Pirelli-Chef Isola: «Rallye ist ein Teil unserer DNA»

Pirelli-Chef Mario Isola glaubt, dass die Zeit des italienischen Reifenherstellers in der Formel 1 seinem Vollzeit-Comeback in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft in der nächsten Saison zugute kommen wird.

Das in Mailand ansässige Unternehmen kehrt nach zehn Jahren wieder in die Weltspitze des Rallyesports zurück, mit einen ab 2021 gültigen vierjährigen Exklusiv-Ausrüstungsvertrag, ähnlich dem, den die Mailänder seit 2011 in der Formel 1 erhalten haben.

«Wir haben während unserer Zeit in der Formel 1 viel gelernt und lernen noch», sagte Isola gegenüber WRC.com. «Wir können dieses Wissen in der Logistik und in unserer Arbeitsweise sowie für die Reifen selbst in die Rallye-WM transferieren. Pirelli hatte schon immer ein unglaubliches Erbe im Rallyesport, er ist Teil der DNA des Unternehmens. Deshalb ist es für uns sehr wichtig, wieder dort zu sein.»

Die Tests mit Pirellis 2021er Reifen für die Rallye-WM werden beginnen, sobald in Europa die Covid-19-Einschränkungen aufgehoben sind. Isola bezog sich erneut auf die frühen Entwicklungsarbeiten in der Formel 1 und fügte hinzu: «Wenn ich mir die Formel 1 anschaue, müssen wir dank Simulationen viel im Voraus erledigen, bevor wir auf die Strecke gehen. Bei einem Rallye-Auto ist anders. Es ist schwierig, die Leistung auf Schotter oder verschiedenen Belägen zu simulieren, aber wir können etwas daran arbeiten. Es könnte ein guter Ausgangspunkt sein. Hoffentlich können wir früher damit beginnen, unser Produkt zu testen und in die Produktion einfließen lassen.»

Pirelli hat seit Ende 2010 keine WM-Werksteams mehr beliefert, ist jedoch weiterhin in der Serie vertreten und beliefert zurzeit WRC 2 und Junior WRC.

Isola sagte weiter: «Wir haben ein Produkt. Wir liefern bereits alle WRC 2-Fahrzeuge, daher haben wir ein Produkt für Fahrzeuge mit Allradantrieb. Wir arbeiten an der Haltbarkeit dieses Reifens sowie an der Leistung. Wir sind zuversichtlich und freuen uns auf die nächste Saison.»