Yates gewinnt das eSports WRC Shootout

Der britische Fahrer Rhys Yates triumphiert im eSports WRC-Wettbewerb, der von fast 700.000 Fans verfolgt wurde, das aufstrebende Talent der WRC wird im WRC Shootout gezeigt.

Rhys Yates gab ein bemerkenswertes virtuelles Fahrdebüt und gewann das eSports WRC Shootout der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft. Der junge Brite sicherte sich die Meisterschale, nachdem er den bolivianischen Teenager Marco Bulacia in seinem ersten # RaceAtHome eSports-Turnier in einem spannenden Kopf-an-Kopf-Finale besiegt hatte.

Der Veranstalter WRC Promoter hat in drei Nächten intensiver Action, die über die Social-Media-Kanäle der WRC übertragen wurden, die Stars des Sports der Zukunft ins Rampenlicht gerückt. Fast 700.000 Fans sahen sich das Turnier auf den Plattformen der Meisterschaft an. Yates, der in der WRC 2-Support-Serie häufiger am Steuer des Fiesta R5 von M-Sport Ford zu sehen ist, besiegte 10 andere junge Spieler auf der WRC 8-Plattform, dem offiziellen Videospiel der Meisterschaft.

Das Finale wurde über zwei klassische Schotterprüfungen der Rallye Argentinien ausgetragen. Das reale südamerikanische Ereignis sollte am vergangenen Wochenende stattfinden, bevor es aufgrund der globalen Covid-19-Pandemie verschoben wurde.



Yates bereitete sich auf das Turnier vor, indem er ein Sim-Rig mit Sitz, Rad, Pedalen und einer Handbremse erwarb, um mit dem Setup seiner Konkurrenten mitzuhalten. Das neue Kit war jedoch kein sofortiger Erfolg.

«Ich konnte mich nicht daran gewöhnen», sagte er. «Am Ende bin ich für die Qualifikationsrunden zum Handcontroller zurückgekehrt. Als ich damit fertig war und wusste, dass ich in den ernsthafteren Wettbewerb verwickelt war, nahm ich mir jeden Tag Zeit, um auf die Sim zu steigen und die Etappen zu durchlaufen. Als ich im Finale an der Startlinie wartete, war ich sehr nervös. Wir starteten Kopf an Kopf, also hatte ich meinen Ansatz geändert, um meine bestmögliche Zeit zu erreichen, und jetzt konzentrierte ich mich mehr darauf, fehlerfrei ins Ziel zu kommen. Gewinnen ist das, worum es mir geht. Das eSports WRC Shootout gewonnen zu haben, ist großartig. Es gab einige große Namen aus der Welt des Rallyesports und es ist etwas, mit dem ich glücklich bin, gewonnen zu haben und schneller zu sein als alle anderen», fügte Yates hinzu, der mit einem Siegesgetränk Tee aus seinem Schuh feierte.

Bulacia, der nach seinem Sieg in Mexiko im vergangenen Monat die Führung in der realen WRC 3-Kategorie teilt, setzte sich im Halbfinale gegen Oliver Solberg durch. «Es war ein großartiger Wettbewerb und hat auch viel Spaß gemacht. Ich denke, die Leute hier in Bolivien waren gestern glücklicher, als ich Oliver besiegte, um das Finale zu erreichen, als nach meinem WRC 3-Sieg bei der Rallye Guanajauato in Mexiko!» scherzte er.

Oliver Ciesla, Geschäftsführer von WRC Promoter, sagte, das eSports WRC Shootout biete Fans und Wettbewerbern gleichermaßen großartige Unterhaltung. «Das Turnier hat einen außergewöhnlichen Wettbewerb mit einem packenden Finale ausgelöst. Es war bemerkenswert, fast 700.000 Aufrufe auf den Social-Media-Kanälen der WRC zu erzielen, und weit über unseren Erwartungen. Es sind schwierige Zeiten für alle und es war eine großartige Leistung, einige der hellsten aufstrebenden Stars der Rallye aus der ganzen Welt zusammenzubringen.»

«Glückwunsch an Rhys. Wir haben seine Geschwindigkeit bereits in dieser Saison gesehen und jetzt haben wir dies auch in virtueller Zeit bestätigt. Er war während des gesamten Wettbewerbs superschnell und ist ein würdiger Gewinner», fügte er hinzu.

Videoaufnahmen des Viertelfinals, des Halbfinales und des Finales können unter https://www.wrc.com/en/archive/videos/ eingesehen werden.