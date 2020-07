Alpine A110 für Rallyesport homologiert

Die Alpine A110 Rallye kann dank ihrer Homologation in der FIA R-GT-Klasse jetzt an Läufen der Rallye-Europameisterschaft und der Rallye-Weltmeisterschaft teilnehmen.

Die Alpine A110 Rallye erreicht einen entscheidenden Meilenstein in Bezug auf die Teilnahme an internationalen Rallyes. Das von Signatech vorbereitete Auto hat die R-GT-Zulassung der Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) erhalten, dem letzten Schritt im Validierungsprozess mit den Leitungsgremien des weltweiten Motorsports.

Die neue Generation der Berlinette kann daher jetzt an internationalen und weltweiten Rallyes wie Rallye-WM oder Rallye-EM in der Klasse für R-GT teilnehmen.

«Jede Homologation ist ein langfristiger Prozess, der fast ein Jahr Arbeit durch mehrere Inspektionen erfordert, die mit einem feinen Kamm an unserem Auto, Fahrgestell oder sogar Motor durchgeführt werden", erklärt Philippe Sinault, Direktor von Signatech.

«Die enorme Arbeit, die das technische Team von Lionel Chevalier in den letzten zehn Monaten geleistet hat, wird jetzt mit dieser FIA R-GT-Homologation belohnt. Ich möchte auch Renault Sport Racing und der FFSA für ihre wertvolle Zusammenarbeit danken. Diese Homologation macht die Alpine A110 Rallye für alle internationalen Veranstaltungen, insbesondere in der Rallye-Weltmeisterschaft und der Rallye-Europameisterschaft, zusätzlich zu den nationalen und lokalen Veranstaltungen, bei denen sie seit März stattfindet, geeignet», führte Sinault weiter aus. «Es eröffnet auch allen unseren Kunden neue sportliche Horizonte, deren Zahl bereits bei über zehn liegt. Wir freuen uns jetzt darauf, dass die Rallye Alpine A110 ihr Potenzial auf den schönsten Etappen der Welt bestätigt. Vor allem aber sind wir stolz und geehrt, 47 Jahre nach Eröffnung der Marke zur Rückkehr der Alpen in die Welt beizutragen. die Gewinner der FIA Rallye-Weltmeisterschaft mit der Berlinette!»