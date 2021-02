WM-Rallye Arctic bei ServusTV im TV und im Netz

Der Salzburger Sender ServusTV ist auch beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft, bei der Premiere der Rallye Arctic am finnischen Polarkreis in der Königsklasse, dabei.

Zum ersten Mal macht die Rallye-Weltmeisterschaft in hohen Norden Finnlands in Lappland Station und tritt im Land der 1.000 Seen zum zweiten Mal Ende Juli/Anfang August an. Neben der klassischen Schotter-Runde in Jyväskylä ist auch der neue Schnee- und Eis-Event Ende Februar, die Arctic Rally, Teil des Saisonkalenders.

In Rovaniemi, der Hauptstadt der finnischen Region Lappland, geht es in zehn Sonderprüfungen auf insgesamt 251,08 Kilometern Strecke um den Sieg. Dabei müssen sich der regierende Champion Sébastien Ogier und Co. vor allem den eisigen Temperaturen von unter minus 30° Grad und Wetterbedingungen wie Schneefall und spärlichem Tageslicht stellen.

Die spannendsten Duelle unter den härtesten Bedingungen - das ist Rallye-Weltmeisterschaft bei ServusTV. Die Zuschauer erwartet geballte Motorsportkompetenz und spannende Rennen bis zum Schluss. Mit dabei: Kommentatorenlegende Walter Zipser. ServusTV überträgt den Showdown aus Rovaniemi am Sonntag ab 12:00 Uhr live.

Noch mehr Rallye Arctic Finnland gibt es im Live-Stream bei servustv.com:

am Samstag, 27.02., ab 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr und ab 16:00 bis 17:00 Uhr

sowie am Sonntag, 28.02., ab 09:00 bis 10:00 Uhr.

Die Rallye Arctic Finnland bei ServusTV, am Sonntag, 28.02. - LIVE:

ab 12:00 Uhr: Vorbericht

ab 12:15 Uhr: Powerstage

ab 13:15 Uhr: Nachbericht