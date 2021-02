Arctic/Tänak: «Eine sehr interessante Rallye»

Ott Tänak muss in Lappland punkten

Ott Tänak, Champion von 2019, startet beim neuen zweiten Lauf zur Weltmeisterschaft, bei der WM-Premiere der Rallye Arctic Finnland, seinem missglückten Auftakt mit null Punkten auf seinem Konto.

Nach einem völlig gescheiterten Start beim Saisonauftakt in Monte Carlo muss Ott Tänak im Hyundai i20 WRC bei der zweiten WM-Station im stark winterlichen Norden Finnlands fast alles auf eine Karte setzen, um sich in der Szene zurückzumelden. Der Este wird aber als einer der Favoriten gehandelt, zumal er sich mit dem Sieg bei der Rallye Otepää in seiner Heimat Estland fast perfekt auf die neue Winterrallye eingeschossen hat.

Der Weltmeister von 2019 hat den Vorteil, ein wenig über dieses Ereignis zu wissen. 2010 nahm der Hyundai-Fahrer am Steuer eines Ford Focus RS WRC an der Rallye Arctic Lappland teil und legte dann hundert Kilometer zurück, bevor er wegen eines mechanischen Problems aufgab. Und viel hat sich dort seitdem auch nicht verändert.

«Die Rallye Arctic Finnland wird eine sehr interessante Rallye sein. Rovaniemi liegt im hohen Norden Finnlands und es wird definitiv kalt und schneereich sein», erklärte Tänak. «Ich bin dort vor ungefähr zehn Jahren gefahren, also habe ich einige Erfahrungen mit einigen Prüfungen. Es ist definitiv eine echte Winterrallye mit viel Schnee und teils auf Eis. Ich bin sicher, dass sie ihren Platz im WRC-Kalender verdient hat. Wir werden versuchen, unsere Meisterschaft nach der Enttäuschung und den Problemen von Monte Carlo gut zu starten, um ein repräsentativeres Ergebnis für uns und das Team zu erzielen.»