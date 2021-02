Arctic: Oliver Solberg mit neuem Beifahrer

Der erst 19-jährige Oliver Solberg wird sein Debüt in einem World Rally Car beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft im stark winterlichen Lappland mit einem neuen Beifahrer im Hyundai i20 WRC geben.

Oliver Solberg, erstmals bei der Rallye Arctic im vierten Hyundai i20 WRC neben Thierry Neuville, Ott Tänak und Craig Breen am Start, musste auf die schnelle seinen Beifahrer austauschen. Sein bisheriger Co-Pilot, der Ire Aaron Johnston wurde bei seiner Ankunft in Finnland positiv auf COVID-19 getestet und muss daher auf das Debüt im i20 WRC des Teams 2C Competition verzichten. Er ist der erste Pilot in der WRC-Kategorie, der wegen COVID-19 nicht starten darf.

Mit einem Last-Minute-Coup konnte der erfahrene Brite Sebastian Marshall, in den letzten Jahrer Beifahrer bei Kris Meeke und Hayden Paddon, als Ersatz verpflichtet werden.

Hierzu Johnston: «Leider werde ich dieses Wochenende nicht am Start der Rallye Arctic Finnland sein. Ich habe vor meiner Abreise einen COVID-Test gemacht, der negativ war. Als ich am Sonntag in Finnland ankam, hatte ich den obligatorischen Screening-Test, was zu einem positiven Ergebnis führte. Das Labor hat mir jedoch bis auf einen Anruf keine Beweise dafür geliefert. Gestern habe ich einen weiteren Test durchgeführt, der ein negatives Ergebnis ergab. Ich warte derzeit auf die Ergebnisse eines dritten Tests. Wie vom FIA-Protokoll gefordert, bin ich jetzt isoliert, aber aufgrund dieser Anomalie darf ich das Rennen nicht starten.»