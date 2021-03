Toyota hofft auf ersten Test mit dem Yaris Rally1

Beim Toyota Gazoo Racing WRT ist die Entwicklung des neuen Hybridfahrzeugs Yaris Rally1 so weit fortgeschritten, dass man dort an den ersten Testeinsatz im Sommer denkt.

Der zweite Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) am finnischen Polarkreis ist inzwischen positive Geschichte, die dritte WRC-Runde mit der Premiere der kroatischen Asphaltrallye findet erst vom 22. bis 25. April statt. Für die Teams nicht etwas Zeit zum Luft holen, sondern auch sich intensiver mit der Entwicklung der nächsten Fahrzeug-Generation, der Hybridautos Rally1, befassen zu können.

Toyota Gazoo Racing ist offensichtlich eins von ihnen, und Tom Fowler, technischer Direktor des Teams, gab einige Informationen zu diesem nächsten Auto. «Das neue Rally1-Auto 2022 befindet sich derzeit hauptsächlich in der Entwicklungsphase. Wir werden Testträger für den ersten Test haben, was bedeutet, dass sie Teile für das Jahr 2022 haben werden, aber nicht das Set und nicht ganz auf dem richtigen Chassis. Danach hoffen wir, im Sommer ein komplettes fahrbereites Auto zu haben.»

Um dieses Auto zu entwickeln, wird das Team von Jari-Matti Latvala hauptsächlich auf den Test- und Entwicklungsfahrer Juho Hänninen setzen, der bereits 2017 an der Entwicklung des ersten Yaris WRC beteiligt war, und dann am GR Yaris, der ursprünglich für diese Saison geplant war, bevor dieses Projekt eingestellt wurde.

Neben Hänninen werden die drei derzeitigen Fahrer des Toyota-Teams auch am Steuer dieses Autos Platz nehmen, obwohl ihre Zukunft im Team nicht unbedingt sicher sein wird, denkt man insbesondere an Sébastien Ogier.

«Sébastien hat Titel mit verschiedenen Automobilherstellern (Anmerkung: VW, Ford und Toyota) gewonnen und ist siebenmaliger Weltmeister. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Mann für uns, um seine Fähigkeiten zu nutzen und seine Meinung zum Auto zu erfahren», kommentierte Teamchef Jari-Matti Latvala.

Genau wie Tommi Mäkinen vor ihm wird auch Jari-Matti Latvala einige Tests hinter dem Lenkrad dieses neuen Yaris selbst durchführen.

«Ich habe in den letzten 20 Jahren all die verschiedenen Autos gefahren, also würde ich gerne wissen, wie das zukünftige Auto aussieht. Insgesamt denke ich, ich könnte die Meinungen der Piloten besser verstehen. Aber ich denke, für den ersten Test mit Juho am Steuer muss man überprüfen, ob alles am Auto funktioniert und ob das Konzept das richtige ist. Danach können wir mit den Hauptpiloten abstimmen», erklärte Latvala.