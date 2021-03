Hyundai-Sportchef Andrea Adamo – positiv für 2022

Obwohl der südkoreanische Automobilhersteller Hyundai das Motorsport-Engagement für 2022 noch nicht bestätigt hat, denkt der Sportchef Andrea Adamo positiv an eine Verlängerung im Motorsport.

2022 beginnt mit den neuen Hybrid-Fahrzeugen, die in zwischen entwickelt werden oder schon entwickelt worden sind, in der Rallye-Weltmeisterschaft eine neue Ära. Während die Konkurrenten von Hyundai schon baldige Testfahrten planen, sobald die Hybrid-Einheit des deutschen Schaeffler-Unternehmens Compact Dynamics zur Verfügung steht, wartet die in Alzenau ansässige Motorsportabteilung von Hyundai auf endgültiges grünes Licht für ein Engagement 2022.

Doch darüber scheint sich der gebürtige Italiener Adamo nicht allzu viele Gedanken zu machen, im Gegenteil, inzwischen zeigt er sich positiv und glaubt an die baldige Bestätigung aus Seoul.

«Ich kann sagen, dass ich optimistisch bin, dass Hyundai Motorsport 2022 in die neue Ära der WRC eintreten wird, aber wir warten offensichtlich noch auf die Bestätigung durch die Hyundai Motor Company in Korea», erklärte Adamo. «Sobald wir grünes Licht bekommen, werden wir natürlich nicht mit einem leeren Blatt Papier beginnen. Unsere Ingenieure und unser Konstruktionsbüro haben bereits auf der Grundlage der uns vorliegenden Informationen gearbeitet. Ich muss allerdings noch sagen, dass ich nicht weiß, wie lange es dauern wird, bis wir grünes Licht bekommen, bis wir das Auto auf Asphalt stellen und mit dem Testen beginnen können.»

Angesichts der Fortschritte der Teams von Toyota und M-Sport im Vergleich zu denen seines Teams glaubt Andrea Adamo, dass seine Rivalen durch die verspätete Ankunft von Hybrideinheiten von Compact Dynamics auch warten müssen.

Adamo weiter: «Ich kann auch sagen, dass sich die Auslieferung der Hybrid-Kits mehrmals verzögert hat, sodass selbst Hersteller, die ihre Anwesenheit bereits im Jahr 2022 bestätigt haben und bereits an ihren Autos arbeiten, aufgrund dieses Problems keine vollständigen Tests durchführen können.»