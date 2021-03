Wieder Testunfall von Sébastien Ogier

Der siebenmalige Champion Sébastien Ogier hatte beim Test auf einer Schotterstrecke in Spanien erneut einen leichten Unfall, der aber ohne weiteren Auswirkungen blieb.

Sébastien Ogier löste bei den Schottertests Juho Hänninen, der diese Woche an den ersten beiden Testtagen von Toyota in Spanien im Einsatz war, und rutschte am Freitag leicht von der Straße ab.

Während dieser ersten Testsitzung auf Schotter seit letztem Oktober möchte das Toyota Gazoo Racing Team die Pirelli-Reifen auf dieser Oberfläche verstehen und bewerten.

In Katalonien erlitt das Duo Ogier / Ingrassia am Freitag einen leichten Verkehrsunfall, der normalerweise keine allzu großen Auswirkungen auf das vom Team geplante Testprogramm haben sollte.

Hier das Video