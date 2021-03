Teams sauer: Verzögerungen bei Hybrid-Lieferung

Ein wesentliches Element, mit dem Teams ihre Tests mit den Prototypen 2022 starten können, ist das von einem exklusiven Partner gelieferte Hybridsystem, das die Anforderungen der Teams noch nicht vollständig erfüllt.

Die Auslieferung der Komponenten von Compact Dynamics (Starnberg) war zunächst für die fünfte Woche bei den drei in die WRC eingetragenen Herstellern geplant. Aber am Ende des neunten, letzten Freitag, wurde diese Lieferung laut DirtFish mit dem Erhalt einer ersten Hybrideinheit für jeden der Wettbewerber abgeschlossen.

Dabei konnte M-Sport am vergangenen Mittwoch mit den Tests beginnen, während Toyota und Hyundai noch weiter an der Entwicklung arbeiten, insbesondere der koreanische Hersteller. Es ist verständlich, dass die Situation in der Welt jetzt schwierig ist, weil alle eine schwierige Zeiten durchmachen. Es ist jedoch sehr frustrierend zu wissen, dass wichtige Teile fehlen und die Systeme nicht wie versprochen funktionieren.

Diese Frage steht bei den Teams im Raum: «Wie können wir dafür sorgen, dass es funktioniert, wenn wir kein externes Ladegerät haben? Es sollte ein Hybridauto sein, daher ist das Ladesystem sehr wichtig.»

Das in den letzten Wochen offen kritisierte Unternehmen Compact Dynamics wurde nun von seinem Direktor Oliver Blamberger verteidigt.

«Unser ursprüngliches Ziel war es, die Einheiten Ende Januar an die Teams zu liefern. Wir hatten jedoch eine Verzögerung, da unser Lieferant in China aufgrund der COVID-19-Pandemie Probleme hatte. Auch der Grenzverkehr zwischen unseren deutschen und österreichischen Partnern Kreisel war schwierig. Deshalb haben wir die Lieferung auf die achte Woche verschoben. Letzten Freitag, Ende der neunten Woche, haben wir dann die ersten Einheiten ausgeliefert. Wir haben im vergangenen Mai mit der Entwicklungsarbeit begonnen. Ich denke, es ist ein Erfolg, den Job in dieser vorgegebenen Zeit abgeschlossen zu haben, da es immer noch eine Krise auf der Welt gibt.»

Trotz des Fehlens eines externen Ladegeräts für diese erste Lieferung und einer Einschränkung der verfügbaren Teile stellt Oliver Blamberg sicher, dass die Teams bereits mit dem ersten Kit ruhig arbeiten können.

«Das Gerät kann auf einer Bank oder in einem Auto montiert werden. Wir haben die Teams informiert. Ich verstehe, dass jeder, der das Gerät bekommt, es sofort an einer Bank oder einem Auto befestigen kann. Wir werden die folgenden Einheiten in zwei Wochen und die dritten Einheiten in fünf Wochen liefern. Jede Einheit hat bereits 100% unserer eigenen Tests bestanden, sodass in Bezug auf Leistung und Sicherheit alles in Ordnung ist. Wir haben sehr gute Ergebnisse mit den ersten Einheiten. Dafür freue ich mich. Wir haben noch kein externes Ladesystem bereitgestellt. Wir brauchen noch ein paar Wochen, um dies zu tun, aber das Gerät kann immer noch auf einer Bank oder im Auto mit einem Generator getestet werden. Das ist kein Problem.»