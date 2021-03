Ekström im Dauerstress, Highlight im Nordlicht

Motorsport-Tausendsassa Mattias Ekström ist 2021 im Dauereinsatz, Debüt bei der Rallye Dakar, Start beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft, Entwicklung Rallye-Audi A1 und fantastische Fotos im Nordlicht.

Die schwedische Motorsportlegende Mattias Ekström hat kürzlich einen eisigen Roadtrip durch seine Heimat Skandinavien unternommen, bei dem er seinen Audi S1 aus der Rallycross-Weltmeisterschaft unter dem Nordlicht fuhr, um eine atemberaubende Bilderserie des Sportfotografen Jaanus Ree zu machen.

Für Ekström war es ein rasanter Start ins Jahr 2021, als der 42-Jährige sein Debüt bei der Rallye Dakar feierte, bei dem der ehemalige DTM- und WRX-Champion alle Höhen und Tiefen des härtesten Offroad-Rennens der Welt kennenlernen durfte. Er brachte seine Yamaha YXZ1000R SxS in Jeddah über die Ziellinie.

Im Februar wechselten die Rennbedingungen von Wüstensand zu Schnee, als Ekström beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), der Rallye Arctic Finnland, in Rovaniemi nach 15 Jahren ohne WRC-Start im Skoda Fabia Rally2 Fünfter in der WRC3-Kategorie wurde.

Er unternahm auch einen Roadtrip, um den Schneemobil-Trickstar Daniel Bodin, die Slalom-Olympiasiegerin Frida Hansdotter, die MMA-Kämpferin Madeleine Vall Beijner und Stig Blomqvist, den siebenfachen Sieger der Rallye Schweden, zu besuchen.

Es war jedoch seine Zusammenarbeit mit Ree, die die ehrgeizigste Aufgabe auf seiner Wunschliste war, da der estnische Fotograf nicht nur ein fachmännisches Auge hat, um Bilder von Rennwagen aufzunehmen, sondern auch Erfahrungen am Polarkreis zu sammeln.

Ekström erklärte: «Ich wollte ein kleines arktisches Abenteuer machen. Ich hatte das Glück, dass ich so viele coole Leute besuchen und Dinge tun konnte, von denen ich als Kind geträumt hatte. Der Traum war, das Nordlicht zu sehen, aber das Wetter schien nie auf unserer Seite zu sein. Wir haben es fast aufgegeben aufzugeben, es zu sehen.»

Der von Ekström und Ree festgelegte Ort war die Stadt Muonio im äußersten Norden Finnlands, Heimat der Mitternachtssonne in den Sommermonaten. Eines Abends während des Abendessens erhielt Ekström einen Anruf von einem verzweifelten Ree.

Ekström erinnerte sich: «Wir hatten die Chance, zwischen 20 und 22 Uhr die Lichter zu sehen, aber um 19 Uhr telefonierte Jaanus. Er sagte mir, ich solle alles fallen lassen und zu dem zugefrorenen See fahren, den wir früher an diesem Tag erkundet hatten."

Ree sagte: «Es gibt zwei Dinge, auf die wir achten müssen. Das erste, was wir brauchen, ist klarer Himmel und das zweite ist der Ort, an dem das Nordlicht erscheint. Alles, was wir wissen, das es ist am Polarkreis so unvorhersehbar ist, sicher ist, dass es an einem bestimmten Tag passieren könnte.»

Das größte Hindernis - außerhalb des Fahrens auf einem zugefrorenen See - war die Tatsache, dass Ekströms Rallycross-Auto keine Lichter hatte, was bedeutete, dass das Nordlicht selbst und Rees Kamerablitz die Hauptlichtquellen waren.

Ekström sagte: «Ich hatte die Lichter über mir und auch den Blitz von Jaanus 'Kamera, aber die meiste Zeit, als ich fuhr, war es dort draußen ziemlich dunkel. Manchmal war es pechschwarz!»

Foto-Mission geglückt

Ree, der es am Ende geschafft hat, drei Stunden lang Fotos zu schießen, fügte hinzu: «Ich habe eine Fernkamera in die Mitte des zugefrorenen Sees gestellt. Mattias kam ein paar Mal in die Nähe der Kamera, aber zum Glück hat er sie nie getroffen. Nach jeweils zwei Läufen habe ich die Speicherkarte gewechselt, um sicherzustellen, dass wir etwas hatten, falls die Kamera beim nächsten Lauf zerstört wurde. Ich habe Sequenzaufnahmen verwendet, um eine Doppelbelichtung zu erstellen. In Bezug auf die Ausrüstung habe ich eine Nikon D850 verwendet und die Objektive häufig während des Drehs ausgetauscht.»

Das nächste Kapitel von Ekströms Karriere beginnt jetzt mit der ersten Extreme E-Meisterschaft, die von April bis Dezember in den Gebieten Wüste, Ozean, Arktis, Amazonas und Gletscher ausgetragen wird.

Ekström hierzu: «Im Moment ist der Gewinn der allerersten Staffel von Extreme E mein wichtigstes Projekt für 2021. Wenn etwas anderes auf der Straße auftaucht, werden wir sehen. Ich bin einer von denen, die dafür offen sind.»