Arctic: Oliver Solberg mit gelungener WRC-Premiere

Oliver Solberg, 19 Jahre alter Sohn des Ex-Champions Petter, gab beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) im winterlichen Lappland eine gelungene WRC-Premiere im Hyundai i20 WRC.

Der Teenager notierte mit seinem Aushilfsbeifahrer Sebastian Marchall bei seiner Jungfernfahrt im Hyundai i20 WRC einige Top 5-Zeiten, rangierte lange auf dem sechsten Gesamtplatz, den er aber auf der letzten Entscheidung um 1,3 Sekunden dem erfahrenen Japaner Takamoto Katsuta im Toyota Yaris WRC überlassen musste. Das tat aber seiner Freude über seinen gelungenen Einstand in der Königsklasse keinen Abbruch. Er war von seiner Rallye begeistert.

«Geschenk vom Weihnachtsmann»

«Ich glaube nicht, dass ich wirklich die richtigen Worte finde, um zu sagen, wie ich mich fühle. Es ist wirklich erstaunlich und das Beste, was ich je in meiner Karriere gemacht habe. Andrea Adamo, allen bei Hyundai Motorsport und dem 2C Competition Team, möchte ich mich nur bedanken», erklärte der Rallye-Teenie. «Wir sind in der Heimat des Weihnachtsmannes - ich denke, er hat mir ein fantastisches Geschenk gemacht. Als Andrea die Möglichkeit zur Teilnahme an dieser Rallye ansprach, war ich so aufgeregt. Gleichzeitig fragte ich mich, was wohl passieren würde. Wie wird es sein?»

Drei Tage lang hatte der Hyundai-Fahrer wirklich Freude daran, ein Auto zu fahren, das ihm gleichzeitig viel Spaß und Selbstvertrauen gab. Solberg genoss auch den Kampf um den sechsten Platz gegen Sébastien Ogier und stellte fest, dass er eine unglaubliche Zeit hatte.

«Ich wusste, dass es schwierig sein würde, die Aerodynamik zu verstehen. Aber ich war ziemlich zuversichtlich, dass ich mich bei dieser Geschwindigkeit wohlfühlen würde. Ich hatte nicht erwartet, dass ich diese Zeiten so früh in der Rallye fahren könnte. Es hat so viel Spaß gemacht. Vor der Rallye sagte Andrea mir, dass es keinen Druck gab und dass ich sicherstellen sollte zu lächeln. Ich lächle mehr als je zuvor», führte Solberg Junior weiter aus.

«Der Hyundai i20 WRC war fantastisch zu fahren, so viel Grip, so viel Power und so erstaunlich zu fahren. Als ich im Auto wirklich mitten im Rennen war, fuhr ich nur und dachte nicht wirklich darüber nach, was alles wirklich bedeutete. Aber als wir zwischen den Prüfungen hinter Sébastien Ogier anhielten, um die Räder zu wechseln und vor der Prüfung am Auto zu arbeiten, hielt ich kurz an und sagte mir: ‚Wow! Es ist einfach unglaublich - ich bin hier und kämpfe mit dem Weltmeister!’»

Solberg weiter: «Natürlich verstehe ich, dass Sébastien einen schwierigen Platz auf der Straße hatte und es ihn am Freitag einige Zeit gekostet hat, aber es war wirklich cool, mit ihm zu kämpfen. Er ist ein cooler Typ. Es gab einige Male, in denen ich ein wenig frustriert war, wie auf der letzten Prüfung. Ich drehte mich kurz vor dem Ziel und es kostete mich den sechsten Platz. Der sechste Rang wäre schön gewesen. Es ist so viel mehr, als ich mir erträumt hätte. Es ist unglaublich.»

Nach einem solchen Auftritt in der WRC und obwohl sein Programm in der WRC2 noch nicht begonnen hat, könnte Oliver Solbergs Programm für 2021 für Andrea Adamo, der vom Potenzial seines jungen Schützlings überzeugt ist und eine goldene Zukunft verspricht, ein verdammt großes Rätsel werden. Mit zehn weiteren WM-Läufen im Jahr 2021, aber nur sieben für die WRC2, ist es schwer vorstellbar, dass dieser Auftritt in Lappland in der WRC ohne Zukunft bleibt.

«Ich denke, er hatte viel Spaß. Ich denke, er hatte eine erstaunliche Rallye, viel besser als alle erwartet hatten. Ich denke, er hat getan, was wir von ihm verlangt haben, nämlich es zu genießen und bis zum Ende. Das ist gut, ich denke, er hat uns allen einen Hauch frischer Luft gegeben, den wir in der WRC-Welt brauchen. Das ist also eine gute Sache», kommentierte Hyundai-Teamchef Andrea Adamo den Solberg-Auftritt.