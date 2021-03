Hyundai-Chef Adamo: «Weiterer WRC-Start mit Solberg»

Oliver Solberg beim WRC-Debüt in Lappland

Das Debüt von Oliver Solberg in einem World Rally Car mit dem siebten Platz beim zweiten Lauf zur Weltmeisterschaft bei der Rallye Arctic im Hyundai i20 WRC hat Spuren hinterlassen, positive Spuren.

Der Hyundai-Teamchef Andrea Adamo war von der Leistung des erst 19 Jahre alten Oliver Solberg mit dem siebten Platz am Polarkreis mehr als beeindruckt und bestätigt, dass das WRC-Greenhorn 2021 noch einmal im Hyundai i20 WRC starten wird, nur wann bei welcher Rallye ließ der gebürtige Italiener offen.

«Ich bin sicher, er darf noch einmal ran», sagte Adamo und wollte auch diesbezüglich nicht festgelegt werden. «Ich sage dazu nichts. Ich gebe keine Details, ich sage auch nicht, wie viele Rallyes es vielleicht sind. Sonst muss ich mir Mitte des Jahres anhören und mich immer wieder fragen lassen, wann die nächste Rallye für ihn ist.»

Solberg unterschrieb zu Beginn der Saison für Hyundai für ein WRC2-Programm, das zunächst auf dem i20 R5 und dann auf der i20 N Rally2 basiert, wenn dieser später im Jahr homologiert wird.

Auf die Frage, ob Solberg nächstes Jahr auf eine komplette Saison im Hyundai i20 WRC bestreiten wird, antwortete Adamo nur: «Wer weiß?»

Doch Solberg hat seinen Chef überzeugt. «Es gibt bei ihm vieles, auf das man aufbauen kann. Ich war über seine Leistung glücklich, aber nicht überrascht. Als ich ihn im Test sah und das, was er bei der Rallye Monte Carlo gezeigt hat, dachte ich wirklich, dass er für diesen Schritt bereit ist. Ich habe letztes Jahr viele Dinge bei ihm gesehen, aber es war die Power Stage bei der Rallye Monte Carlo, dass wir beschlossen haben, ihn in das World Rally Car zu setzen. Wir haben alle gesehen, was er getan hat, und es wäre von unserer Seite dumm, ihn woanders hingehen zu lassen.»

Für Adamo ist das Programm für Oliver Solberg mit den geplanten WRC2-Einsätzen und die Erfahrungssammlung in einem World Rally Car gleich wichtig.