Rallye Schweden wechselt in den Norden

Der Erfolg der finnischen Rallye Arctic hat die Veranstalter der Rallye Schweden wach gerüttelt, für die Neuausrichtung nach der diesjährigen Absage der traditionsreichen Winterrallye geht es nach Norden.

Die Rallye Schweden, die seit vielen Jahren stark von der globalen Erwärmung betroffen ist, wird ab der nächsten Saison den ersten Umzug in ihrer Geschichte erleben. Der schwedische Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft wandert von Karlstad im Värmland gen Norden in die Stadt Umeå, die mehr als 600 Kilometer nördlich der Hauptstadt Stockholm liegt. Diese Stadt, 2014 Kulturhauptstadt Europas, stand im Wettbewerb mit zwei anderen Städten, die sich ebenfalls viel weiter nördlich als Karlstad befanden.

Mit dem Vertrauen in den Kalender 2022 kann Schweden nun beruhigt sein und wird voraussichtlich bald eine Vertragsverlängerung mit dem WRC-Veranstalter unterzeichnen.

Der Rallyechef Glenn Olsson begründete den Umzug: «Eine der Grundvoraussetzungen für die Entscheidung war, dass in einer Region mehr Schnee liegt und gleichzeitig historische Wetterdaten vorhanden sind. Zu den Stärken von Umeå zählen neben dem stabilen Winterklima auch die hervorragende Hotelkapazität in Verbindung mit der Lage des Serviceparks im Nolia Exhibition Center, die starke Geschäftsdynamik und das Potenzial, neue Kunden anzulocken. Östersund und Luleå präsentierten starke Rekorde und starkes Engagement, aber Umeå präsentierte ein attraktiveres Konzept für die Rallye Schweden insgesamt.»

Bevor Glenn Olsson sich dieser neuen Herausforderung zuwandte, erinnerte er an die Geschichte: «Schweden ist seit Beginn der Rallye-Weltmeisterschaft 1973 eines der wenigen beteiligten Länder, und Värmlands unermüdliches Engagement und Know-how waren entscheidend für diesen Erfolg. Alle Verantwortlichen und anderen Enthusiasten, die sich über die Jahrzehnte so viel Mühe gegeben haben, sollten stolz auf ihren Erfolg sein, Schweden im Kalender zu halten. Trotz aller neuen Herausforderungen jedes Jahr sehen die FIA und der WRC-Promoter das volle Potenzial von Umeå als neue Gastgeberstadt.»

Für Simon Larkin, Eventdirektor von WRC Promoter, ist diese Änderung entscheidend für die Meisterschaft und ermöglicht es, eine historische Runde mit ermutigenden Aussichten im Kalender zu halten.

«Winterveranstaltungen sind eine der größten Herausforderungen in der WRC und Schweden ist seit Beginn der Meisterschaft ein fester Bestandteil in diesem Bereich. Wir haben große Hoffnungen auf die zukünftige kommerzielle und sportliche Entwicklung dieses neuen Kapitels der Rallye Schweden in Umeå und wir haben nichts als Lob für die harte Arbeit, die dafür aufgewendet wurde. Värmland ist seit so vielen Jahren ein unglaublicher Gastgeber und wir möchten uns bei allen Beteiligten und Fans bedanken», sagte Larkin.

Yves Matton, Rallye-Direktor der FIA, ist froh darüber, ab der nächsten Saison eine Rallye in Schweden mit echten Winterbedingungen zu finden.

«Der Umzug nach Norden war angesichts der Herausforderungen der letzten Jahre ein Vorrecht. Ich möchte die Bemühungen der Organisatoren der Rallye Schweden begrüßen, Alternativen und diese vielversprechende neue Basis in Umeå für das nächste Jahr zu finden. Dies ist die perfekte Gelegenheit, um sicherzustellen, dass Sie die Winterbedingungen haben, nach denen wir uns alle nach einer Schneerallye sehnen.»

Inwieweit die Rallye Arctic 2022 wieder als eine Runde der Weltmeisterschaft gewertet wird, dazu gab es noch keine Informationen.