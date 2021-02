Hyundai triumphiert am Polarkreis mit Sieger Tänak

Hyundai-Pilot Ott Tänak feiert souveränen Triumph bei Rallye Arctic Finnland, der zweiten Runde zur Weltmeisterschaft (WRC), Thierry Neuville belegt Platz 3 vor seinem Teamkollegen Craig Breen.

Hyundai Piloten gewinnen sechs von insgesamt zehn Wertungsprüfungen. Triumph beim ersten Gastspiel der WRC-Piloten am Polarkreis: Bei der Rallye Arctic Rallye Finnland, dem zweiten Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft, feierten die Rallye-Weltmeister des Jahres 2019, Ott Tänak und Martin Järveoja, im Hyundai i20 Coupé WRC einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Ihre Teamkollegen Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe und Craig Breen/Paul Nagle komplettierten den Erfolg des Hyundai Shell Mobis World Rally Team mit den Plätzen drei und vier. Für Hyundai war es der 18. WRC-Sieg sowie das 18. Doppelpodium in der Geschichte des Teams.

Auf den tief verschneiten, ultraschnellen Strecken bei Rovaniemi im Norden Finnlands übernahm Ott Tänak auf der ersten Wertungsprüfung die Führung. Zusammen mit Beifahrer Martin Järveoja gewann er fünf der insgesamt zehn Wertungsprüfungen und verteidigte die Führung im Hyundai i20 Coupe WRC bis ins Ziel. Lediglich am zweiten Tag erlebte das Duo aus Estland einige Schrecksekunden bei einem Ausritt in eine Schneewehe, der sie jedoch nur sechs Sekunden kostete. «Dieser Sieg ist sehr wichtig für uns, denn wir konnten viele Punkte sammeln», so Tänak. «Ab dem ersten Kilometer war der Druck sehr hoch. Ich habe viel von unseren Ingenieuren verlangt und am Ende hat sich ihre Arbeit ausgezahlt.»

Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe arbeiteten bei ihrer zweiten gemeinsamen Rallye noch an der Kommunikation im Rallyeauto. Auf der zweiten Etappe rückte Neuville vom vierten auf den dritten Gesamtrang vor, gewann die letzte Prüfung des Tages mit mehr als zwölf Sekunden Vorsprung und feierte nach der Rallye Monte Carlo seinen zweiten Podestplatz in Folge. «Ich bin mit dem Wochenende und dem Ergebnis sehr zufrieden», sagte der Belgier. «Wir lagen knapp hinter dem zweiten Rang und haben bis zum Ende Druck gemacht – aber das taten unsere Konkurrenten auch.»

Craig Breen und Beifahrer Paul Nagle, die am ersten Tag hinter ihren Teamkollegen Tänak/Järveoja Rang zwei belegt hatten, fiel es bei ihrem ersten WRC-Einsatz nach fast sechs Monaten schwer, sich im Weiß der verschneiten Winterlandschaft zu orientieren. Am Ende verpassten sie nur knapp einen Podestplatz.

«Das Team hat einen tollen Job gemacht, und dieses Ergebnis spiegelt das wider», sagte Teamchef Andrea Adamo. «Ott und Martin haben vom Start bis zum Ziel eine unglaubliche Leistung gezeigt und den Sieg wirklich verdient. Thierry und Martijn, die als Dritte gestartet sind, was wir nicht vergessen dürfen, haben bis zum Schluss alles gegeben, um unsere Bemühungen die Herstellermeisterschaft zu gewinnen, zu unterstützen.»

Der nächste WRC-Einsatz für Hyundai Motorsport ist ebenfalls neu im WM-Kalender: Die Kroatien-Rallye (22. – 25. April) rund um die Hauptstadt Zagreb ist die erste reine Asphalt-Rallye der Saison.

Endstand nach 10 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Differenz 1 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 2:03:49,6 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 17,5 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 19,8 4 Breen/Nagle (IRL), Hyundai + 52,6 5 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:01,5 6 Katsuta/Barritt (JP/GB), Toyota + 1:37,8 7 O. Solberg/Marshall (S/GB), Hyundai + 1:39,0 8 Suninen/Markkula (FIN), Ford + 2:09,0 9 Greensmith/Edmondson (GB), Ford + 3:39,4 10 Lappi/Ferm (FIN), VW R5 + 6:07,0

Fahrer-WM nach 2 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 39 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 35 3 Ogier/Ingrassia (F), Toyota 32 4 Evans/Martin (GB), Toyota 31 5 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 27 6 Breen/Nagle (IRL), Hyundai 16 7 Katsuta/Barritt (JP/GB), Toyota 16 8 Sordo/Del Barrio (E), Hyundai 11 9 Mikkelsen/Floene (N), Skoda 6 10 O. Solberg/Marshall (S/GB), Hyundai 6