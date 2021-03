Estnische Regierung finanziert Rallye Estland

Zum zweiten Mal in Folge wird die estnische Regierung die Rallye Estland, den siebten Lauf zur Weltmeisterschaft (WRC), massiv mit einer Summe unterstützen, die bei anderen WRC-Veranstaltungen selten erreicht wird.

Wie im Jahr 2020 wird die Regierung diese Veranstaltung mit einem Budget von 2,5 Millionen Euro finanzieren. Letztes Jahr war das WRC-Ereignis in Estland das größte Sportereignis des Landes mit TV-Übertragungen in 155 verschiedenen Ländern, wobei möglicherweise Hunderte Millionen Menschen vor ihren Bildschirmen saßen.

«Letztes Jahr fand die Rallye-Weltmeisterschaft zum ersten Mal statt und es war ein sofortiger Erfolg, den Platz für diese und die nächste Saison auch im Kalender zu sichern. Der Staat will die Organisatoren unterstützen, weil wir an das Team der Rallye Estland glauben, das seine Arbeit seit 11 Jahren professionell erledigt», erklärte estnische Kulturministerin Anneli Ott in einer Pressemitteilung. «Erwähnenswert ist auch, dass im letzten Jahr keine Corona-Infektionen festgestellt wurden. Der Veranstalter des Rallye arbeitet gut mit den Gesundheitsbehörden zusammen, um sicherzustellen, dass Teilnehmer und Gäste die Rallye sicher genießen können.»

Das Gesamtbudget der Rallye Estland (16. – 18. Juli 2021) beträgt 4,4 Millionen Euro, daher ist der finanzielle Beitrag des Staates für die Veranstaltung unbedingt erforderlich. Im vergangenen Jahr durften trotz der Korona 16.000 Zuschauer diese Veranstaltung in so genannten «Zuschauerblasen» verfolgen. Im kommenden Sommer rechnet der Veranstalter mit bis zu 50.000 Zuschauern an den Prüfungen.