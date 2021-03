Rallye Akropolis wieder in der Weltmeisterschaft

Die legendäre griechische Rallye Akropolis kehrt nach acht Jahren Abstinenz in diesem Jahr wieder in die Weltmeisterschaft (WRC) zurück und ersetzt im zwölf Läufe umfassenden Kalender Chile.

Der griechische Schotterklassiker, früher als die europäische Rallye Safari bezeichnet, wurde überraschend in den diesjährigen Kalender der Weltmeisterschaft aufgenommen und ersetzt bei ihrem WM-Comeback vom 9. bis 12. September unter den zwölf Läufen die Rallye Chile, die nach ihrer WM-Premiere 2029 frühzeitig wegen politischer Unruhen auf die nächste Austragung 2020 verzichtet hatte und in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie wieder abgesagt wurde.

Griechenland kehrt zum ersten Mal seit acht Jahren wieder in die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft zurück, nachdem die legendäre Rallye Akropolis Griechenland am Freitag in den Kalender 2021 aufgenommen wurde. Die spektakuläre Schotterrallye hat sich seit der Eröffnungssaison 1973 einen Namen als eine der bekanntesten WRC-Veranstaltungen gemacht. Nun hat der WRC-Promoter mit der griechischen Regierung einen mehrjährigen Vertrag über die Rückkehr der Akropolis abgeschlossen. Die Rallye Akropolis wird als zehnter von zwölf Läufen vom 9. bis 12. September ausgetragen und die Rallye Chile ersetzen, die leider aufgrund fortgesetzter Unruhen und anderer staatlicher Beschränkungen während der Pandemie abgesagt wurde.

Der griechische Klassiker

Die Akropolis wurde erstmals 1951 abgehalten. Sie wurde als eine der härtesten Runden der WRC angesehen, da kurvige und felsige Bergstraßen in Kombination mit intensiver Hitze und erstickendem Staub eine große Herausforderung darstellten. Die Rallye war 38 Mal Bestandteil der WRC und hat unter den Fans einen Kultstatus erreicht, bevor sie 2013 die Meisterschaft verließ. Colin McRae führt die Ehrentafel der Veranstaltung mit fünf Siegen an. Weitere Gewinner sind die Weltmeister Sébastien Loeb, Juha Kankkunen, Walter Röhrl und Carlos Sainz.

Die als Rallye der Götter bekannte Akropolis-Rallye Griechenland beginnt an ihrem traditionellen Standort unter dem berühmten Parthenon-Tempel in Athen und stellt eines der berühmten Postkartenbilder des Sports in der WRC dar. Einzelheiten zur Gastgeberstadt und zum Streckenverlauf werden nach den regelmäßigen Streckeninspektionen durch den FIA- und WRC-Veranstalter bekannt gegeben.

Jona Siebel, Geschäftsführer von WRC Promoter, sagte, die Rückkehr einer der klassischen Rallyes der Meisterschaft werde im gesamten Sport begrüßt. «Die Akropolis hat ein berühmtes Kapitel in der Geschichte der WRC und wir schätzen das große Engagement der griechischen Regierung, sie wieder an die Spitze der Rallye-Welt zu bringen. Willkommen zurück!» sagte Siebel. «Ihr Erbe wird von allen in Erinnerung bleiben, aber gleichzeitig ist dies eine Akropolis der Neuzeit, die gut zu den anderen elf Runden passt. Das bedeutet nicht, dass die Herausforderung geringer ist und wir können sicher sein, dass die harten Bergstraßen die härtesten Wettbewerbe bringen werden.»

Siebel weiter: «Chile war 2019 eine beliebte Ergänzung der WRC. Leider hat das Land im vergangenen Jahr stark unter der Pandemie gelitten, und die Situation ist weiterhin schwierig. Wir sind sehr enttäuscht, dass wir die diesjährige Veranstaltung verloren haben, aber Chile bleibt ein Teil der WRC-Familie.»

FIA-Präsident Jean Todt erklärte: «Ich bin überzeugt, dass die Bemühungen des chilenischen Motorsportverbandes und des Organisationsteams nicht umsonst sind und wir die Chance haben werden, in Zukunft eine weitere großartige Ausgabe der Rallye Chile zu sehen. Die Akropolis-Rallye Griechenland, die somit die Möglichkeit erhält, in die Meisterschaft einzusteigen, muss nicht vorgestellt werden. Es ist eine legendäre Veranstaltung mit einigen der rauesten Prüfungen der Welt.»

«Ich habe besondere Erinnerungen daran, als ich dort zwischen 1970 und 1981 fünf Mal als Beifahrer gefahren bin und 1985 und 1986 als Teamchef von Peugeot gewonnen habe», führte Todt weiter aus. «Es ist eine Freude zu sehen, dass die Akropolis dank der Unterstützung der griechischen Behörden und des starken Engagements der Organisatoren auf höchstem Niveau der Disziplin zurückkehrt.»

Die Rallye wird von der Regierung stark unterstützt, und Premierminister Kyriakos Mitsotakis sagte, Griechenland sei stolz darauf, die Rückkehr der WRC zu feiern.

«Vor siebzig Jahren war die Akropolis die Kulisse für ein ganz besonderes Rennen, das als ‚Rally of Gods’ bekannt wurde, ein epischer jährlicher Wettbewerb, bei dem Fahrer wie kein anderer gefordert wurden. Nach achtjähriger Abwesenheit ist die Rallye zurück und passenderweise in einer Zeit dramatischer Verjüngung meines Landes», erklärte Mitsotakis.

Der stellvertretende Sportminister Lefteris Avgenakis fügte hinzu: «Wir freuen uns, unser Versprechen an das griechische Volk und die hunderttausenden Motorsportfans weltweit erfüllen zu können. Griechenland ist bereit, im September Fans aus aller Welt zu begrüßen und zu beweisen, dass es wieder ein wichtiger Akteur bei internationalen Veranstaltungen sein wird.»

Kalender der Rallye-Weltmeisterschaft 2021:

21. - 24.01.: Monte Carlo

26. - 28.02.: Arctic/Finnland

22. - 25.04.. Kroatien

20. - 23.05.: Portugal

03. - 06.06.: Sardinien/Italien

24. - 27.06.: Kenia

15. - 18.07.: Estland

29.07. - 01.08: Finnland

13. - 15.08.: Ypern/Belgien

09. - 12.09.: Akropolis/Griechenland

14. - 17.10.: Spanien

11. - 14..11.: Japan