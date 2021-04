Die Rallye-WM in Kroatien auf ServusTV

Der dritte Saisonlauf, die Premiere von Kroatien in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), kann per Live-Stream und am Sonntag auch live auf ServusTV verfolgt werden.

Schon seit 1974 wird auf den engen und holprigen Straßen rund um Zagreb bei einer Rallye Gas gegeben. Doch diesmal hat die Rallye Kroatien erstmals WRC-Status. 300,32 Bestzeitkilometer, aufgeteilt auf 20 Prüfungen, stehen auf dem Programm. Es wird durchgehend auf Asphalt gefahren, was eine besondere Herausforderung für die Reifen bedeutet.

«Die Teams können eine Mischung aus schnellen Straßen und sehr technischen Abschnitten mit vielen Kurven erwarten. Es wird bis zu sechs verschiedene Asphaltsorten geben, das ist die große Challenge hier», erklärt Organisationschef Daniel Saskin die Kriterien seiner Rallye Kroatien 2021.

Nach dem Sieg von Sébastien Ogier zum Auftakt in Monte Carlo und Ott Tänak in Finnland werden die Karten bei der WRC-Premiere in Kroatien also neu gemischt. In der WM-Gesamtwertung führt aktuell Kalle Rovanperä mit 39 Punkten - mit 20 Jahren ist der Finne der bisher jüngste Führende in der Rallye-WM. Dahinter lauert mit vier Punkten Rückstand der Belgier Thierry Neuville, weitere vier Punkte dahinter parkt sich aktuell der siebenfache Champion Sebastien Ogier ein.

ServusTV überträgt den Showdown in Zagreb am Sonntag ab 13:00 Uhr live. Noch mehr Action von der Rallye Kroatien gibt es im Live-Stream bei www.servustv.com zu sehen: am Samstag, den 24.04., ab 11:00 Uhr und ab 17:00 Uhr sowie am Sonntag, den 25.04., ab 08:30 Uhr.

Rallye Kroatien bei ServusTV, am So., 25.04. - Live:

ab 13:00 Uhr: Vorbericht

ab 13:15 Uhr: Powerstage

ab 14:15 Uhr: Nachbericht