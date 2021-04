Hyundai möchte in Kroatien zurück an die Spitze

Beim dritten Saisonlauf, der Premiere von Kroatien und der ersten Asphaltrallye der Weltmeisterschaft (WRC) 2021, möchte der Hersteller-Champion Hyundai wieder zurück an die Tabellenspitzen.

Beim Debüt der Rallye Kroatien möchte das in Alzenau ansässige WM-Team des südkoreanischen Automobilherstellers Hyundai den zweiten Saisonsieg nach dem Erfolg im Lappland einfahren und wieder die Führungen in den WM-Tabellen übernehmen. Dies wird keine leichte Aufgabe sein. Keine der Crews hat vorherige Erfahrungen von der ersten vollständig auf Asphalt gefahrenen Rallye von 2021, da sie eine neue Veranstaltung im Kalender ist.

«Die Rallye Arctic Finnland markierte eine Rückkehr zu der Form, die wir von uns selbst als Team erwarten», sagte der Hyundai-Teamchef Andrea Adamo. «Jetzt müssen wir diese Dynamik auf Kroatien und darüber hinaus übertragen.»

Hyundai tritt in Kroatien erneut mit drei i20 WRC für Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Ott Tänak/Martin Järveoja sowie Craig Breen/Paul Nagle an. Mit ihrem WRC-Debüt vom 22. bis zum 25. April präsentiert die Rallye Kroatien den Teams eine völlig neue Herausforderung. 20 Prüfungen mit einer Mischung aus glatten und unebenen Asphaltbelägen sowie einer Reihe schneller und enger Abschnitte zur Bewältigung sind die sportlichen Kriterien.

«Ich freue mich immer auf Asphaltrallyes», sagte der Tabellenzweite Neuville. «Es wird eine Herausforderung sein, aber ich denke, dass alle die Tatsache mögen, dass sie neu ist.»

«Kroatien liefert den ersten Asphaltlauf der Saison und für alle eine neue Veranstaltung», fügte Breen hinzu. «Es ist ehrlich gesagt recht schwierig, irgendwelche Informationen zur Rallye zu finden, aber sie sieht nach einem interessanten Event aus.»

Alle drei Crews haben im Zuge ihrer Vorbereitungen bei der italienischen Rallye San Remo auf Asphalt getestet. Tänak und Neuville traten dort in der WRC-Klasse an, während Breen dort den Gesamtsieg im Hyundai i20 R5 errang.

Hyundai hofft nach der Rallye Arctic, bei der Ott und Martin für unseren ersten Sieg des Jahres vom Start bis ins Ziel in Führung lagen, auf den zweiten Volltreffer des Jahres. Auf das Podium in Lappland kletterten auch Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe mit dem dritten Platz zu ihnen, das zweite Podium in Folge für das Duo. Breen/Nagle erreichten dort den vierten Rang und treten in Kroatien zum zweiten Mal 2021 für Hyundai an.

Tänak: «Voll durchstarten»

«Wir beabsichtigen, von Anfang an voll durchzustarten und unsere positive Dynamik aus Finnland beizubehalten», bekräftigte Tänak.

«Wir müssen alle unser Bestes geben und zusammen auf unser gemeinsames Ziel hinarbeiten: an der Spitze kämpfen und die Führung in der Meisterschaftswertung übernehmen», fügte der Sportboss Adamo hinzu.