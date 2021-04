Toyota will mit zweitem Sieg 2021 Führung ausbauen

Toyota reist als Tabellenführer zum dritten Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) nach Kroatien und peilt bei der Balkan-Premiere und der ersten Asphaltrallye des Jahres die Führungen auszubauen.

Nach der Rallye Arctic Finnland wird Kroatien eine weitere brandneue Veranstaltung in der WRC und auch die erste echte Asphalt-Rallye seit der Saison 2019 sein. Das Team ist zum ersten Mal in Kroatien und führt sowohl die Hersteller- als auch die Fahrerwertung an. Ziel ist es, mit dem Toyota Yaris WRC den starken Asphaltrekord in jüngster Zeit fortzusetzen. Der 20-jährige Kalle Rovanperä führt als jüngster Pilot erstmals die Fahrerwertung an, während Sébastien Ogier und Elfyn Evans beide nur acht Punkte hinter ihrem Teamkollegen liegen.

Die Kroatien-Rallye wird in der Hauptstadt Zagreb stattfinden und auf unterschiedlichen Asphaltstraßen ausgetragen. Eine Mischung aus abgenutzten und glatten Oberflächen wird erwartet, und während einige Abschnitte schnell und fließend sind, sind andere Teile schmaler und tückischer.

Nach einem Shakedown in der Nähe von Zagreb am Donnerstagmorgen beginnt die Rallye am Freitagmorgen mit der ersten von 20 Etappen mit insgesamt 300 Wettkampfkilometern an drei Tagen. Die ersten beiden Tage finden im Südwesten der Stadt statt und bestehen jeweils aus zwei Schleifen mit vier Prüfungen. Der Sonntag führt die Teams dann nach Norden, um ein letztes Testpaar zu absolvieren, die beide zweimal durchgeführt werden.

Takamoto Katsuta, der in den ersten beiden Runden der Saison Sechster wurde, wird einen vierten Yaris WRC fahren.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Es ist sehr interessant, zum ersten Mal mit der WRC nach Kroatien zu reisen, was eine recht schnelle Asphalt-Rallye zu sein scheint. Die Oberfläche scheint im Allgemeinen ziemlich rau zu sein, aber wir wissen auch, dass sie an einigen Stellen auch sehr rutschig sein kann, so dass es für die Fahrer eine echte Herausforderung sein kann. Normalerweise war der Yaris WRC auf Asphalt sehr stark, wie wir in Monza und Monte Carlo gesehen haben, aber wir wissen auch, dass wir nichts für selbstverständlich halten können und dass wir hart arbeiten müssen, um erfolgreich zu sein. Wir haben sechs Tage lang in Kroatien getestet und versucht, Straßen zu benutzen, die so ähnlich wie möglich sind, was wir von der Rallye erwarten. Natürlich kennen wir das Auto jetzt gut und es ist nicht so einfach, mit dem Setup große Schritte zu machen. Deshalb lag unser Hauptaugenmerk darauf, wie wir das Beste aus den neuen Pirelli-Reifen herausholen können.»

Sébastien Ogier: «Kroatien wird eine neue Rallye sein und ich freue mich darauf, zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere noch neue Dinge in diesem Sport zu entdecken. Es ist lange her, dass wir eine vollständige Asphalt-Rallye wie diese hatten. Der Yaris ist ein großartiges Auto, um auf Asphalt zu fahren, also bin ich sicher, dass es Spaß machen wird. Nach dem, was ich bisher gesehen habe, könnten die Straßen ziemlich herausfordernd sein, vielleicht an manchen Stellen etwas schmutzig und eng, daher bin ich sicher, dass noch viel Action vor uns liegt. Der Pre-Event-Test war sehr wichtig, da wir in dieser Saison neue Reifen haben und dies die erste Gelegenheit war, die Slick-Reifen auf trockenem Asphalt zu fahren. Ich habe all die verschiedenen Reifenkombinationen ausprobiert und versucht, bereit zu sein, während der Rallye die besten Entscheidungen zu treffen.»

Elfyn Evans: «Kroatien ist eine brandneue Veranstaltung, daher wissen wir nicht genau, was uns erwartet. Wir konnten Videos studieren, um so viel wie möglich zu lernen, aber nichts kann es ersetzen, tatsächlich auf der Prüfung zu sein und die Route wirklich zu sehen. Die Strecken sehen ziemlich gemischt aus, mit einigen breiten schnellen Teilen und einigen sehr schmalen holprigen Teilen, und es könnte ziemlich viel Dreck geben. Es sieht also so aus, als müssten wir uns an die unterschiedlichen Oberflächen und den unterschiedlichen Charakter der Strecken anpassen können, mit denen wir konfrontiert werden. Wir haben keine große Erfahrung mit diesem Auto auf trockenem Asphalt oder mit den Pirelli-Reifen, daher haben wir beim Testen einige verschiedene Einstellungen versucht. Aber das Gefühl im Auto war von Anfang an allgemein positiv.»

Tabellenführer Kalle Rovanperä: «Ich bin sehr zufrieden mit dem Beginn der Saison für mich und hoffe, dass wir genauso weitermachen können. Ich spüre keinen Druck, obwohl ich die Meisterschaft anführe: Es waren nur zwei Rallyes und wir haben eine lange Saison vor uns. Natürlich ist es schön, in dieser Position zu sein, aber wir müssen hart arbeiten, um im Kampf zu bleiben. Ich freue mich auf Kroatien: Es ist das erste Mal für mich, dass ich mit den Yaris eine richtige Asphaltveranstaltung mache, da ich bisher nur Veranstaltungen mit Winterbedingungen wie Monza und Monte Carlo hatte. Ich hoffe, dass wir trockenes Wetter haben können, wie wir es beim Test getan haben. Die Etappen sehen wirklich gut aus, aber wenn es regnet, wird es viel Schlamm auf der Straße geben, und das wird schwierig.»