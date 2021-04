WRC + All Live nun auch in deutscher Sprache

WRC + All Lives bahnbrechende Fernsehberichterstattung über die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft wird durch Kommentare mit zwei neuen Sprachen in Deutsch und Japanisch erweitert.

Bei der dieswöchigen Rallye Kroatien (22. - 25. April), der dritten von zwölf Runden zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), können Fans in Deutschland und Japan neben spektakulären Actionbildern am Straßenrand, an Bord und im Hubschrauber Live-Kommentare in ihrer Muttersprache hören.

Die innovativen All Live-Berichte werden damit in vier verschiedenen Sprachen kommentiert. Der WRC Promoter startete seine Streaming-Programme Anfang 2018 auf Englisch, wobei Spanisch Anfang des folgenden Jahres eingeführt wurde.

Der erfahrene WRC-Fernsehkommentator Christian Glück wird während der gesamten Saison für deutsche Fans am Mikrofon sitzen, leider ohne einen deutschen WRC-Lauf.

Das Online-Abonnement WRC + All Live bietet mehr als 25 Stunden spannende Live- und On-Demand-Aktionen aus jeder Runde, einschließlich der Berichterstattung über jede Sonderprüfung, Expertenanalyse, Servicepark-Interviews und Besonderheiten.

«WRC + All Live ist seit seiner Einführung bei der Rallye Monte-Carlo im Jahr 2018 sowohl inhaltlich als auch im Publikum weiter gewachsen», erklärte Florian Ruth, Senior Direktor für Inhalt und Kommunikation bei WRC Promoter. «Die Verdoppelung unserer Sprachausgabe von zwei auf vier ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Berichterstattung von WRC + All Live. Dies wird die Freude der deutsch- und japanischsprachigen Fans erhöhen, die jetzt den Nervenkitzel der WRC in ihrer Muttersprache genießen können.»

Fans, die WRC + All Live abonnieren möchten, können dies über die Website der Meisterschaft unter www.wrc.com tun. Für Fans, die einen Saisonpass für die verbleibenden 10 Runden der Saison 2021 kaufen, ist derzeit ein Sonderrabatt von 25 Prozent verfügbar.

Nachrichtenressourcen verfügbar unter https://bit.ly/2ROovVx