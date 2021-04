Ärger mit Hybrid: Rückruf durch Compact Dynamics

Die drei in der Rallye-Weltmeisterschaft engagierten Teams von Hyundai, M-Sport Ford und Toyota arbeiten mit Hochdruck an der Entwicklung der Hybridautos für 2022, nun ruft Compact Dynamics die Hybrideinheit zurück.

Das Starnberger Schaeffler-Unternehmen Compact Dynamic, Exklusiv-Lieferant der Hybrideinheit für die Rallyefahrzeuge Rally1 ab 2022, hat die Teams um die sofortige Rückgabe der bereits ausgelieferten Hybrideinheiten gebeten.

«Soweit wir verstehen, gab es ein erhebliches Problem mit einer der Batterien, und die Teams wurden am Freitagnachmittag per E-Mail benachrichtigt, mit der Aufforderung, das Fahren mit den bereitgestellten Einheiten einzustellen und Motoren und Batterien so bald wie möglich an Compact Dynamics zurückzusenden», so laut DirtFish ein Insider.

M-Sport Ford und auch Toyota hatten bereits die ersten Tests mit den neuen Autos unternommen. Die ersten Einheiten wurden verspätet Ende Februar ausgeliefert. Trotz der verspäteten Auslieferung konnte die erwartete Zuverlässigkeit der mit am wichtigsten Hybrid-Komponente für die neue Fahrzeuggeneration 2022 nicht gewährleistet werden. Inwieweit nun die aktuelle Entwicklung beeinträchtig ist, ist noch nicht abzusehen.