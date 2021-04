Fabio Schwarz: Wie der Vater, so der Sohn

Im Rallyesport drängen die Söhne bekannter Rallyefahrer ans Lenkrad, wie zum Beispiel Kalle Rovanperä oder Oliver Solberg, diesem Beispiel folgt nun Fabio Schwarz, Sohn von Armin Schwarz.

Fabio Schwarz ist 16 Jahre alt und macht eine Ausbildung zum Mechatroniker. Doch sein eigentlicher Berufswunsch ist ein ganz anderer. Fabio will professioneller Rallyefahrer werden, in der FIA-Weltmeisterschaft. Was erst einmal ungewöhnlich klingt, ist es gar nicht unbedingt, denn Fabio ist der Sohn des ehemaligen Rallye WRC-Piloten Armin Schwarz. Die Rallye-Gene sind ihm quasi in die Wiege gelegt worden. Fabio war gerade 8 Jahre alt, als er das erste Mal bei seinem Vater im Rallyeauto mitfahren durfte. Seitdem nutzt er jede Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln.

Mit 12 Jahren saß er regelmäßig im Simulator, mit 13 durfte er in der Rallye-Schule seines Vaters in Finnland erste praktische Erfahrungen im Fahrzeug sammeln. Dabei hatte es nur so lange gedauert, weil er erst jetzt groß genug war, um an die Pedale zu kommen! 2019 war es dann endlich soweit: Fabio fuhr seine erste Rallye – in Lettland, wo dies schon mit 14 Jahren möglich ist. Er wurde auf Anhieb Zweiter in seiner Klasse. Für dieses Jahr plant er, an sechs Läufen der Baltischen Rallyemeisterschaft teilzunehmen, denn für alle anderen europäischen Meisterschaften ist er noch zu jung.

Armin Schwarz war nie Rallye-Weltmeister. Fabio will da seinen Vater übertreffen. Schnell ist er jetzt schon. Kommt er doch fast an die Zeiten seines Vaters heran. Man sollte ihn im Auge behalten.