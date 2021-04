Kroatien-Sieger Sébastien Ogier bestraft

Sébastien Ogier, Wimpernschlag-Sieger des dritten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft in Kroatien, wurde wegen seines Verhaltens beim Unfall am Sonntag mit 7000 € bestraft.

Sébastien Ogier hat nach einem Verkehrsunfall am letzten Morgen der Rallye Kroatien eine Suspension auf Bewährung und eine Geldstrafe von insgesamt 7000 € erhalten. Der Toyota-Fahrer wird seinen Sieg bei der Rallye Kroatien und die Führung der Meisterschaft behalten.

Ogier, Beifahrer Julien Ingrassia und Toyota-Sportdirektor Kaj Lindström nahmen an drei verschiedenen Anhörungen der Stewards teil - alle im Zusammenhang mit dem Vorfall, bei dem ein normaler Verkehrsteilnehmer mit einem BMW verwickelt war.

Die Entscheidung Nummer vier der Stewards - das Verlassen des Unfallortes - ist der Grund für das suspendierte Verbot. Es wird für die nächsten sechs Monate bestehen bleiben. Ogier wurde für diese Straftat mit einer Geldstrafe von 5000 € belegt.

In der Entscheidung heißt es: «Auto Nr. 1 war am 25. April in einen Verkehrsunfall verwickelt. Nach dem Unfall, als ein Polizist vor dem Auto stand, fuhr Fahrer Sebastien Ogier vom Unfallort weg.»

In der Mitteilung der Stewards heißt es in der Begründung der Entscheidung: «Herr Ogier erklärte, dass sie nach dem Verlassen des Serviceparks erkannten, dass sie anhalten mussten, um etwas am Auto zu überprüfen. Als sie an der Ampel anhielte, sahen sie rechts eine geeignete Bushaltestelle und wechselten die Fahrspur, um die Bushaltestelle zu erreichen. Ein anderes Auto näherte sich zur gleichen Zeit schnell von hinten auf derselben Fahrspur und prallte gegen die rechte Seite von Auto Nr. 1. Unmittelbar nach dem Unfall hielt Herr Ogier am Straßenrand an, um zu überprüfen, ob niemand verletzt war, und teilte seinen Kontakt Informationen mit dem anderen Fahrer.»

Weiter «Als die Polizei vor Ort eintraf und kein Englisch sprach, wurde ein Teammitglied vor Ort gebeten, den Papierkram zu erledigen. Als Herr Lehtinen am Tatort angekommen war, gab es ein Telefongespräch zwischen der Rallyeleitung und einem Polizisten am Unfallort. Es schien klar, dass die Besatzung hätte weitermachen können, aber laut Herrn Ogier wurden diese Informationen nicht an den vor dem Auto stehenden Polizisten weitergegeben. Da die Besatzung bereits alle Informationen gegeben hatte und ein Teamvertreter vor Ort war, hatte Herr Ogier das Gefühl, er könne fahren. Herr Ogier fügte hinzu, dass er voll und ganz versteht, dass dies nicht hätte passieren dürfen und dass sein Verhalten dadurch sehr schlecht aussieht, da sich Videoclips in den sozialen Medien verbreiten. Herr Ogier entschuldigte sich für diese Straftat und versprach, den Fahrer des anderen in den Unfall verwickelten Autos sowie den vor dem Auto stehenden Polizisten zu kontaktieren, um seine Entschuldigungen auch ihnen vorzulegen.»

«Die Stewards kamen zu dem Schluss, dass ein solcher Verkehrsunfall nicht unbedingt einen Verstoß gegen die Vorschriften darstellt. Trotzdem kann das Verhalten von Herrn Ogier nicht akzeptiert werden. Indem Herr Ogier das Auto fuhr und den Polizisten beiseite schob, verursachte er eine unsichere Situation. Der Vorfall beeinträchtigt die Interessen des Motorsports.»

Ogier wurde mit einer Geldstrafe von weiteren 2000 Euro belegt, weil er nach dem Unfall die Ampel bei rot missachtete.

Die Entscheidung Nummer fünf der Stewards lautete: «Der Fahrer gab an, dass er nach dem Verkehrsunfall immer noch schockiert war und die Ampeln nicht so beobachtete, wie er es hätte tun sollen. Er hat sich für seinen Fehler entschuldigt.»

In einer endgültigen Entscheidung der Stewards wurde Toyota Gazoo Racing gerügt, Lehtinen innerhalb eines Kilometers vom Auto außerhalb des Serviceparks zugelassen zu haben - ein Verstoß gegen die Sportbestimmungen 56.2.1.

Teamchef Jari-Matti Latvala sprach vor der Entscheidung mit DirtFish und sagte: „Diese Entscheidung der Stewards sollte sich nicht auf die sportliche Seite auswirken. Es sollte das Ergebnis, das er erzielt hat, nicht beeinträchtigen. Ich konnte eine Geldstrafe und eine Suspendierung akzeptieren, wie sie Ott Tänak in Monte Carlo hatte. Sie können nicht radikal zum Ergebnis gehen, Sie müssen dies zuerst wie eine Warnung halten. Wir müssen fair sein. Wenn dies Ott passiert ist, muss es für Sébastien so sein. Das kann nicht durchgehen.»

Tänak wurde für eine Runde auf Bewährung suspendiert, nachdem er mit nur drei frei drehenden Rädern gefahren war, nachdem er in der Eröffnungsrunde zwei Reifenpannen erlitten hatte.

Das Video: https://youtu.be/ivP-g-zHxI8?t=29