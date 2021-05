Portugal-Leader Ott Tänak: «Ich fühle mich gut»

Ott Tänak dominiert die erste Schotterrunde der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Portugal, bis zur Mitte des vierten WRC-Laufes baute der Lappland-Sieger seine Führung auf den Toyota-Verfolger Elfyn Evans aus,

Ott Tänak, Weltmeister von 2019 und im gleichen Jahr auch Gewinner in Portugal, hat den iberischen Schotterklassiker im Griff. Nach elf von 21 Prüfungen hatte der Este seine Führung zu einem Vorsprung von 19,2 Sekunden auf seinen Toyota-Jäger Elfyn Evans und auf 25,2 Sekunden zu seinem Teampartner Dani Sordo ausgebaut.

«Die erste Schleife am Vormittag war ganz in Ordnung. Ich habe versucht, in dieser Runde sehr, sehr flüssig zu fahren, und bis jetzt ist das Gefühl in Ordnung», berichtete Tänak.

Evans führte an: «Ich habe in dieser Phase in der Vergangenheit noch nie so gut abgeschnitten, also habe ich versucht, mich darauf zu konzentrieren, ziemlich sauber zu sein. Es schien zumindest besser zu funktionieren.»

«Wir sind heute sehr nah dran und es macht Spaß. Auf der letzten Prüfung war es schwierig mit den Reifen. Ich glaube, ich habe an einigen Stellen ein bisschen Zeit verloren. Es ist nicht so schlimm», merkte Sordo an.

Sein Teamkollege Thierry Neuville, der sich am Freitagnachmittag rollte, dabei das rechte Hinterrad abriss und letztlich auf die letzte Tagesprüfung verzichten musste, ist zwar wieder dabei, doch mit einem Rückstand von 18:22,0 Minuten auf Tänak wird er «unter ferner liefen» geführt.

Beim Kampf um Rang vier geht es Toyota intern heiß zur Sache. Der immer stärker werdende Japaner Takamoto Katsuta verteidigte im Yaris WRC die vierte Position um gerade einmal fünf Zehntelsekunden gegen seinen Partner, den siebenfachen Champion und Tabellenführer Sébastien Ogier.

«Ich habe versucht, die Reifen auf den Asphaltabschnitten zu schonen. Der Rhythmus hat sich geändert und ich verlor viel Zeit, also kein gutes Fahren. Ich versuche diesen Tag zu überleben, aber sonst ist es ganz okay», erklärte Katsuta nach der mit 37,91 km längsten Portugal-Prüfung.

«Der Morgen war nicht gut für mich. In den beiden ersten Prüfungen hatte ich nicht das Tempo, das ich haben wollte», meinte Ogier, der sich auf der zweiten Samstag-Prüfung drehte und deshalb den vierten Platz wieder an den Toyota-Partner Katsuta abgeben musste. «Wir haben heute Morgen einige Fehler gemacht, aber wir werden weiter kämpfen.»

Noch zeigt der neue, etwas leistungsstärkere Yaris-Motor trotz des zweiten Plates von Evans zur Rallyemitte nicht die erhoffte Wirkung auf Schotter.

Die WRC2-Wertung führt Esapekka Lappi im VW Polo GTI R5 an, 14,0 Sekunden vor seinem letztjährigen M-Sport-Kollegen Teemu Suninen im Ford Fiesta MKII.

Oliver Solberg rangierte bei seinem offiziellen WRC2-Debüt im Werks-Hyundai i20 R5 knapp 2,1 Sekunden hinter dem russischen Polo-Piloten Nikolai Gryazin (+ 1:27,5) auf dem vierten Platz in dieser Kategorie.