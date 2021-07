Sébastien Ogier möchte 2022 bedingt weitermachen

Sebastien Ogier erzeilt in Kenia seinen 53. Sieg

Der siebenfache Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier hat zwar mehrmals in diesem Jahr angedeutet, dass dies seine mögliche komplette Saison ist, doch er hat wieder Blut geleckt und möchte 2022 bedingt weitermachen.

Der Titelverteidiger Ogier hatte ursprünglich geplant, sich Ende der letzten Saison aus der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zurückzuziehen, machte aber dieses Jahr weiter, um seine herausragende Karriere mit einer Sportsaison abzuschließen, die weniger von der Coronavirus-Pandemie betroffen ist. Jetzt ist von mehr WRC-Action in einem Yaris Rally1-Auto der neuen Generation im Jahr 2022 die Rede.

Auf das nächste Jahr angesprochen, sagte Ogier: «Für mich ist ganz klar, dass ich die Meisterschaft im nächsten Jahr nicht abschließen werde. Ich habe es offen gelassen, dass ich vielleicht ein paar Rallyes machen werde, vielleicht wird es nur eine sein, vielleicht ein paar.»

Der Franzose will mit Toyota andere Motorsport-Disziplinen ausschöpfen. «Es ist kein Geheimnis», sagte Ogier, «dass mein Traum auch Le Mans und Rundstreckenrennen betrifft. Es gibt also Dinge, die zuerst geklärt werden müssen, um zu sehen, ob ich die Chance dazu bekomme oder nicht. Das wird beeinflussen, ob ich einige Rallyes mache oder nicht. Das einzige, was mir klar ist, ist, dass ich definitiv freier sein möchte, als ich es jetzt bin. Ich plane, Zeit mit meiner Familie und mit meinem Sohn zu verbringen. Ich freue mich, ihn wachsen zu sehen.»

Ogier ergänzt: «Der Plan war immer, dieses letzte Jahr zu verbringen, bevor er zur Schule geht, um vielleicht die Welt zu bereisen und einige tolle Dinge zusammen zu tun. Das ist zu 100 % sicher. Mal sehen, was noch in meinen Kalender passen kann. Ich werde vielleicht noch ein bisschen mitmachen, damit mir nicht langweilig wird! Wie alle anderen braucht man ein bisschen Adrenalin. Nachdem ich Rallyesport gemacht habe und ein Leben wie meines hatte, sehr intensiv in den letzten 15 Jahren, glaube ich, dass man nicht vor allem aufhören kann.»

Ogier startet bei der Rallye Estland kommende Woche (15. - 18. Juli) mit souveränen 34 Punkten Vorsprung an der Spitze des Fahrerwertung in die zweite Hälfte der laufenden Saison.