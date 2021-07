Neuville wegen der Entlassung von Penasse besorgt

Hyundai in Seoul wird den Vertrag mit dem als Teammanager auf Auftragnehmerbasis agierenden Alain Penasse nicht verlängern, Thierry Neuville ist von dieser Entscheidung überrascht und deswegen besorgt.

Thierry Neuville hat dem Team seine Bedenken vor dem bevorstehenden Entlassung des freiberuflichen Teammanagers Alain Penasse geäußert, von dem Neuville glaubt, dass er ihn zu «einem besseren Menschen und einem besseren Fahrer» gemacht hat.

Sowohl Penasse als auch Neuville sind seit der Rückkehr in die Rallye-Weltmeisterschaft 2014 bei Hyundai Motorsport. Neuville kam nach dem zweiten Platz in der Meisterschaft 2013 mit M-Sport neu dazu und ist nun 13-facher WRC-Laufsieger, der seit 2017 um jeden Fahrertitel kämpft.

Penasse war ein Schlüsselfaktor für den Erfolg von Hyundai, 2019 und 2020 Gewinner der Herstellerwertung, wird aber seine Rolle im Team nach der Rallye Estland nächste Woche aufgeben müssen, nachdem die Geschäftsleitung von Hyundai in Korea entschieden hat, den Vertrag mit Auftragnehmern inklusive Penasse nicht zu verlängern. Aufgrund seiner Beteiligung an der Organisation der Rallye Ypern, erster belgischer Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (13. – 15.08.2021), war Penasse nie ein Vollzeit-Mitarbeiter von Hyundai.

«Natürlich war ich von der Entscheidung überrascht und ich glaube, ich war auch der Erste, der dem Team meine Bedenken zu dieser Entscheidung geäußert hat», sagte Neuville DirtFish, als er nach Penasses Entlassung gefragt wurde. «Aber es ist jetzt eine Tatsache und wir werden weitermachen. Ich kann nur sagen, dass ich wirklich dankbar für die Jahre bin, die wir zusammen verbracht haben.»

Neuville und Penasse waren sich nicht immer einig, insbesondere im Jahr 2015, als Neuvilles schwankende Form ihm eine Versetzung in das zweitklassige Hyundai Motorsport N-Team einbrachte, aber Neuville würdigte Penasses Beitrag zu Hyundai schnell. «Alain war schon dabei, als ich ins Team kam, und wir haben so ziemlich die besten Zeiten durchgemacht, die wir im Team hatten, die härtesten Zeiten, die wir durchmachen mussten, es gab Höhen und Tiefen, aber es war eine großartige Erfahrung, mit ihm zu arbeiten. Ich konnte dank seiner Ratschläge und Erfahrungen viel Reife erlangen» sagte Neuville. «Und das hat mich zu einem besseren Menschen und einem besseren Fahrer gemacht. Aber wie gesagt, die Arbeit hört nicht auf und wir werden weitermachen. Offensichtlich liegt nicht immer alles in unseren Händen.»

Der Logistik-Guru von Hyundai Motorsport, Pablo Marcos, wird ab der Rallye Ypern die Nachfolge von Penasse als Teammanager übernehmen.