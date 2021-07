Debüt des Hyundai i20 N Rally in Ypern

Der neue i20 N Rally2 von Hyundai wird im nächsten Monat bei der Ypern Rallye Belgien, dem achten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (13. - 15. August), sein Wettbewerbsdebüt geben.

Ott Tänak, Craig Breen, Oliver Solberg und Jari Huttunen gehören zu den Fahrern, die das Auto auf Asphalt, Schotter und Schnee in Ländern wie Deutschland, Italien und Schweden getestet und so mit entwickelt haben. Obwohl Hyundai nicht bestätigt hat, welche Fahrer bei Belgiens erstem Auftritt in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) am Steuer sitzen werden, ist es wahrscheinlich, dass die WRC2-Anwärter Solberg und Huttunen den Zuschlag erhalten.

Das neue Rally2-Auto, das der Nachfolger des i20 R5 ist, wird auch an der Spitze einer neuen Initiative von Hyundai Motorsport und dem Dachverband FIA stehen, um in den nächsten drei Jahren Rallye-Talente aus regionalen Meisterschaften auf der ganzen Welt zu fördern.

Die FIA Rally Champions World Tour bietet Titelgewinnern aus fünf Serien – Afrika, Asien-Pazifik, CODASUR, Naher Osten und NACAM – als Preis einen Einsatz in einem i20 N Rally2 bei einem WRC-Lauf. Das Programm kommt zunächst den Gewinnern der diesjährigen Meisterschaft zugute, und die Gewinner von 2022 und 2023 werden bei WRC-Veranstaltungen 2023 bzw. 2024 belohnt.

Hyundais Customer Racing Manager Andrew Johns sagte, es sei ein wichtiger Teil der Kundenabteilung des Herstellers, die nächste Generation von WRC-Champions hervorzubringen. «Die Vielseitigkeit der Rally2-Kategorie als Hauptklasse für nationale und regionale Serien ermöglicht es uns, Teams auf ihrem Aufstieg auf der Karriereleiter zu begleiten und zu unterstützen», fügte er hinzu. «In allen regionalen Rallye-Serien der FIA treten hochtalentierte Teams an. Die FIA Rally Champions World Tour bietet ihnen die Möglichkeit, ihr Können auf globaler Ebene zu zeigen.“

FIA-Rallye-Direktor Yves Matton sagte, das Programm würde einen Weg für Teilnehmer aus nicht-europäischen Nationalitäten schaffen, die Spitze der Rallye-Pyramide zu erreichen. «Es wird für mehr Vielfalt in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft sorgen und eine positive Medienberichterstattung erzeugen, insbesondere dank der Teilnahme von Regionalhelden an Flaggschiff-Events auf ihrem Kontinent, mit der Chance, dass sie im folgenden Jahr in einem Hyundai i20 N-Rally2 auf Weltniveau aufsteigen.»