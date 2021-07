Rallye-WM 2022: Neun Rallyes sicher, ohne Deutschland

In Deutschland wird 2022 nach Stand der Dinge kein Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft stattfinden, der FIA-Weltrat hat am Donnerstag neun Rallyes bestätigt, vier sollen noch folgen.

Neun Läufe des Kalenders der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2022 wurden beim Treffen des FIA-Weltrats am Donnerstag in Monaco bestätigt. Der Auftakt der Rallye Monte-Carlo findet in den Tagen vor dem Ziel am Sonntag, 23. Januar, statt, während die Rallye Schweden, die erstmals in Umeå gestartet wird, am Sonntag, 27. Februar, endet.

Weitere sieben Veranstaltungen wurden vom Weltrat zur Aufnahme in den Kalender mit noch zu bestätigenden Terminen genehmigt. Dies sind Portugal, Italien, Kenia, Japan, Spanien, Estland und Griechenland.

Die restlichen vier Rallyes für die 13-Runden-Saison werden später bestätigt. Um diese bewerben sich Finnland, Nordirland statt Wales für Großbritannien, Australien und Kroatien.